Скандалы: Раненое сердце

Как «Донстрой» попал в череду неприятностей, и почему не может из нее вырваться

Последней стала новость про массовую драку, которая произошла между гражданами Узбекистана и Таджикистана на стройке жилого комплекса «Остров». Это объект бизнес-класса в столичном районе Хорошево-Мневники, застройщиком является «Донстрой». Конфликт между рабочими возник из-за спора о времени посещения столовой, сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел 18 марта. Подрались около 50 рабочих. В итоге десятки человек доставлены в отдел полиции, а другие госпитализированы. Несколькими днями ранее из-за того, что компания «Донстрой» несанкционированно проводила бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» без согласования с Московским метрополитеном, произошла остановка движения на Большой кольцевой линии (БКЛ).

В итоге столичный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, которое привело к повреждению тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ). Власти заявили о том, что работы на стройплощадке жилого комплекса «Событие» компании «Донстрой», которые проводит генподрядчик Antteq (входит в турецкий холдинг Ant Yapi), могут быть приостановлены на срок до трех месяцев из-за этого происшествия.

А 4 марта стало известно об обрушении в столице двух этажей строительных лесов на площади 300 квадратных метров. Один человек погиб, еще двое доставлены в больницу. Трагедия произошла в строящемся жилом комплексе «Событие-4». ЖК «Событие» – многофункциональный комплекс бизнес-класса, возводимый «Донстроем» по ул. Лобачевского, в районе Раменки.

И это все произошло только за один, еще не закончившийся весенний месяц.

Новая «берлинская стена»

Трагедий за время деятельности застройщика произошло немало. Обрывались лифты, гибли люди, как произошло в жилом комплексе «Алые паруса», который являлся визитной карточкой «Донстроя» (тогда погибла женщина). Потом, после проверки Ростехнадзора, выяснилось, что все лифты в этом жилом комплексе находились в аварийном состоянии.

Из-за обрыва троса лифт с молодой мамой упал в Ростове-на-Дону, в 22-этажном доме, построенном той же компанией (правка от 24.03.23 г.: редакция уточняет, что падение лифта произошло в доме, построенном ростовским ООО «Донстрой», которое не имеет явной связи с одним из крупнейших застройщиков страны). Соседи доставали пострадавшую через крышу лифта. Семь лет назад уголовное дело возбудил столичный главк СКР по факту гибели пяти человек при обрушении лифта на объекте компании «Донстрой» на северо-западе Москвы.

При этом стоит напомнить, что компания работает в высших сегментах недвижимости — Business, Premium и De Luxe, и предлагает жилье в лучших районах. Но вот претензии к качеству строительства этой дорогой элитной недвижимости высказывалось предостаточно.

Например, в прошлом году канализация затопила паркинг в ЖК «Сердце столицы», застройщиком которого является «Донстрой». В тематическом чате жильцы ЖК сообщали, что протечка канализации привела к потопу на минус третьем этаже, где расположен паркинг, а также кладовые помещения.

Кроме того, в элитном ЖК «Сердце Столицы» случился еще один скандал. Жители разных корпусов оказались разделены синим металлическим забором из профнастила. Соседям со второй береговой линии было разрешено посещать парк, а счастливым обладателям квартир на первой линии — запрещено. Это новая «берлинская стена» в самом центре Москвы, возмущались люди.

В общем можно сделать вывод, что своих же покупателей жилья в «Донстрое» можно любить и не уважать побольше, что ли.

Судебные тяжбы

Но пока застройщику удается выпутываться из самых неприятных историй фактически без потерь. Правда, похоже, что ситуация стала меняться. «Донстрой» за последнее время оказался участником нескольких арбитражных процессов.

Если верить источникам телеграм-канала «Временное правительство», более 100 исков к застройщику подала управляющая компания ЖК «Сердце столицы». Управлять «Сердцем столицы» «МСК-Групп» стала с июля 2018 года (тогда дом был введен в эксплуатацию), а платить за содержание помещений, текущий ремонт и коммунальные услуги должен был «Донстрой инвест». Но оказалось, что «Донстрой инвест» не платит за управление многоквартирным домом, причем ряд услуг не оплачено еще с 2018 года. Всего в арбитраж за год поступило более 100 исков от управляющей компании, а общая сумма исковых требований с начала февраля превышает 32 млн рублей. По нескольким из них суд уже вынес решения не в пользу «Донстроя».

Новые хозяева – старые проблемы

Конечно, возникают вопросу к руководству девелопера. Вот только доподлинно не известно, кто же нынче владеет «Донстроем». Основали «Донстрой» Максим Блажко с Дмитрием Зеленовым еще в 1994 году. Компания взялась за проекты бизнес и премиум-класса («Алые паруса» первый из них) и установила высокую планку для всего российского девелопмента.

Стройки велись на заемные средства, в основном их кредитовали ВЭБ и ВТБ. Потом жилые проекты были выведены в отдельный блок, управлять ими стало ЗАО «Донстрой-инвест». Его акционеры – пять юридических лиц, личные данные о них не раскрываются.

Можно предположить, что управляют компанией крупнейшие российские банки. Когда в 2009 году «Донстрой» не смог погасить кредиты, контрольный пакет ЗАО «Донстрой-инвест» был передан за символические 500 рублей ВТБ. Пакет дочерней компании «Донстроя» ООО «ДС Девелопмент» достался в том же году Сбербанку.

После смены собственников с 2010 года генеральным директором компании является Алена Дерябина. До этого она работала в ВТБ советником вице-президента, начальником управления нефинансовых активов и вице-президентом и входила в так называемый «ближний круг» его главы Андрея Костина.

Улучшить положение компании новый менеджмент не смог. СМИ часто пишут, «Донстрой» уже несколько лет находится на пороге банкротства. Еще в 2017 году «Бизнес вектор» обнародовал отчет о финансовом положении «Донстроя», в котором сказано, что компания по сути даже не может сама себя окупить, не то что развивать девелоперские проекты.

Эксперты обращают внимание на то, что после смены владельца все структуры «Донстроя» кредитуются банком ВТБ. А владельцем банка является государство. И выходит достаточно странная ситуация — компания, приобретена на деньги банка, контролируется им, и им же кредитуется, но это не улучшает положение «Донстроя». И куда уходят деньги, остаётся не ясным.

Вероятно, что приобретение «Донстроя» в 2009 году сулила выгоду. Во всяком случае госбанки ее, судя по всему, усмотрели. Но теперь ситуация иная. У девелоперов непростые времена. Граждане не богатеют, и особенно все непросто в сегменте жилья бизнес-класса, в котором как раз работает «Донстрой». С начала 2023 года спрос на приобретение строящихся и готовых квартир в стране упал примерно на треть. Теперь главная интрига – захочет ли глава госбанка Андрей Костин спасать компанию, или же допустит ее банкротства, чтобы уйти от многомиллионных претензий.

Фото: Скандалы.ру

Александра Волкова

Оригинал материала: “Наша Версия”