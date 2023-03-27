Xiaomi выпустит специальное издание Redmi Note 12 Turbo в подражание Гарри Поттеру

Компания Xiaomi объявила о выпуске специального издания своего смартфона Redmi Note 12 Turbo. Это результат сотрудничества с Wizarding World, миром Гарри Поттера и Волшебным миром. Об этом пишет Mobiletelefon.

Журналистам разослали пригласительные наборы с тематическими сувенирами. Среди них шарфы с цветами Хогвартса, толстовки с гербами, зажимы для SIM-карт с логотипами платформы 9/3, а также волшебная палочка. Внешний вид Redmi Note 12 Turbos пока не раскрывается. Официальный анонс ожидается 28 марта, Redmi Note 12 Turbo будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2 и литиевым аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Его диагональ составит 6,67 дюйма. В нем есть три основные камеры (50, 8 и 2 МП), а также фронтальная камера на 16 МП.