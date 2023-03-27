 

Россиянам показали, как скрыть свой номер, позвонив по телефону

27.03.2023, 10:36, Разное
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Смартфон с антидетектором позволит скрыть свой номер от других абонентов, спрятав его. Валерий Степанов является руководителем центра компетенции по информационной безопасности “Т1 групп”.

Такое заявление он сделал в интервью агентству “Прайм”. Эксперт отметил, что данная услуга, предоставляемая российскими операторами мобильной связи, работает не всегда и не гарантирует сокрытие номера. Некоторые мобильные приложения, имеющие функции защиты от обнаружения, также не могут гарантировать 100% успеха.

Во всем мире скрыть свой номер невозможно, так как все данные, а точнее, информация о SIM-карте, IMSI, звонящего передается на базовую телефонную станцию. Степанов заявил, что даже если вы скрываете свой номер, когда звоните кому-то, в распечатанной записи (детализация звонков) будет видно, кто звонил.

Поскольку данные, которые они используют, собираются из многих источников, скрывать свой номер не имеет смысла. Можно защитить свою конфиденциальность, купив еще одну SIM-карту. Это позволит вам разделить все звонки на личные и деловые.


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