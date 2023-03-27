Не только вечное лето – Пять причин переехать в Индию

Грязь, антисанитария, нищета и неприятные запахи – пожалуй, первое с чем у людей ассоциируется Индия. Почему тогда люди, побывавшие в этой стране однажды, спешат вернуться обратно, а некоторые даже остаются жить? Раскрываем вам пять причин, почему стоит туда переехать.

1. Вечное лето

Начиная с октября и вплоть до апреля в Индии стоит прекрасная погода: воздух горячий, океан теплый, а вокруг – цветущая природа. Если вы из тех людей, которые с наступлением суровой русской зимы, впадают в депрессию, то это место точно для вас. И даже с приходом сезона дождей вы точно не замерзните.

2. Люди

Местные жители – это открытой души люди. Если они радуются, то улыбаться хочется всем вокруг. Если ближнему нужна помощь, бросят все и решат вопрос. В глазах местного населения есть какая-то особенная искренность. На улицах Индии, конечно, есть бедные, но иногда можно встретить таких людей, которые будто вышли из болливудских фильмов. А женщины, гуляющие в этнических костюмах – это отдельный вид искусства.

3. Медицина

В Индии действительно не страшно болеть. Больницы здесь, несмотря на предрассудки о грязи и антисанитарии, чистые и современные, а специалисты в них – высококвалифицированные. Местные аюрведические лекарства, как правило, иностранцы увозят с собой чемоданами, потому что они очень эффективные.

4. Постоянные открытия

Индия, кажется, способна удивлять каждый день. Если вам интересно изучать окружающий мир и вы пищите от радости, встретив на берегу океана черепаху или на крыше своего дома павлина, то вам точно сюда. А величественные храмы, красивые португальские улочки, шикарные дворцы, которые всегда можно посмотреть, скажем, в выходные, вызывают восхищение.

5. Огромный выбор досуга

В Индии, как и в любом прогрессивном государстве, есть все для того, чтобы с интересом и пользой провести свободное время. Любите теннис – для вас найдется корт. Без ума от йоги – здесь работает множество ашрамов с программами как для новичков, так и для опытных. В общем, скучать не придется.