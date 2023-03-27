 

В распоряжении правительства США есть неповрежденные инопланетные корабли

27.03.2023, 6:51, Разное
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Джереми Корбелл, автор последнего документального фильма о Бобе Лазаре и Зоне 51, подтвердил, что в распоряжении США есть неповрежденные инопланетные корабли.

– Я точно знаю, и это было доказано, что у нас есть корабли и машины, которые мы пытались перепроектировать, и что они не отсюда. Тот, кто построил эти машины, похоже, обладает нечеловеческим интеллектом, – сказал Джереми Корбелл.

Затем режиссер сослался на программы специального доступа, которые отдельно финансировались для работы над этими материалами и кораблями, подразумевая, что большая секретность в этом вопросе имеет очевидную причину:

– Все, что будет получено, может быть превращено в оружие массового поражения.

Сама двигательная установка на этих кораблях является гравитационной. Если кто-то сможет понять, как его построить, например, Китай или Россия, то эта нация получит самое большое преимущество перед другими нациями.

Так что это очень серьезно воспринимается людьми в нашем министерстве обороны. Я могу лично заверить, что это так. Это не второстепенная тема, она засекречена на самом высоком уровне национальной безопасности.

Сказанное режиссером совпадает с заявлением, сделанным Newsweek конгрессменом США Тимом Берчеттом ранее в этом месяце.

– В какой-то момент мы вернули корабль и возможных существ, – сказал политик. – Я думаю, что многое из этого сейчас подвергается реинжинирингу.


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