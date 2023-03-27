Мнение: Мираж беспилотника?

Пишут, что в 220 км от Москвы, в небольшом городке Киреевске Тульской области что-то взорвалось.

Похоже, клевещут, что взорвался начиненный взрывчаткой беспилотник Ту-141 «Стриж».

Как можно поверить, что начиненные взрывчаткой беспилотники могут спокойно летать в 220 км. от Москвы? Может, это был мираж, а не беспилотник?

Не могли противовоздушные силы России прозевать этот полет…. Или могли?

На снимке: жители Киреевска после взрыва, фотография отсюда

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