Мнение: Мираж беспилотника?
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Пишут, что в 220 км от Москвы, в небольшом городке Киреевске Тульской области что-то взорвалось.
Похоже, клевещут, что взорвался начиненный взрывчаткой беспилотник Ту-141 «Стриж».
Как можно поверить, что начиненные взрывчаткой беспилотники могут спокойно летать в 220 км. от Москвы? Может, это был мираж, а не беспилотник?
Не могли противовоздушные силы России прозевать этот полет…. Или могли?
На снимке: жители Киреевска после взрыва, фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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