 

Мнение: Мираж беспилотника?

27.03.2023, 0:55, Разное
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Пишут, что в 220 км от Москвы,  в небольшом городке Киреевске Тульской области что-то взорвалось.

Похоже, клевещут, что взорвался начиненный взрывчаткой беспилотник Ту-141 «Стриж».

Как можно поверить, что начиненные взрывчаткой беспилотники могут спокойно летать в 220 км. от Москвы? Может, это был мираж, а не беспилотник?

Не могли противовоздушные силы России прозевать этот полет….   Или могли?

На снимке: жители Киреевска после взрыва, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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