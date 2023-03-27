Какие модные челки весны-2023 легко адаптируются под образ 70-летней женщины: что выбрать зрелой даме

Хорошая стрижка нужна в любом возрасте. Правильная прическа сделает женщину визуально моложе и придаст свежести и красоты. Когда появляются морщины на лбу, они вызывают чувство досады. Лучший способ их спрятать – выбрать стрижку с челкой, которая к тому же подчеркнет лучшие черты лица.

Стоит ли носить челку в 70 лет

Все женщины хотят выглядеть хорошо, независимо от возраста. Что касается зрелых дам, челка для них – идеальное решение как для короткой, так и для длинной стрижки. Она красиво обрамляет лицо и помогает скрыть линию роста волос. Это дает иллюзию объема, если волосы тонкие.

Итак, какие челки выбрать женщинам за 70 в 2023 году?

Челка для тонких волос

Тонкие волосы — распространенная проблема женщин в возрасте. Современные техники стрижки и окраски волос дают больше возможностей для получения великолепного результата даже при тонких волосах. Тонкая челка универсальна и поможет естественным образом добавить объема волосам. Если волосы короткие, можно сделать стрижку пикси с тонкой челкой, которую можно легко укладывать без применения горячих способов. Стрижка пикси может быть короче или длиннее в зависимости от личных предпочтений. Это идеальный вариант для седых волос после 70 лет.

Челка с “перьями”

Если хочется чего-то супермодного, повседневного и простого в уходе, стрижка с челкой с “перьями” станет лучшим решением. Если стрижка средней длины, можно сделать челку, которая представляет собой гибрид прямой челки и челки, зачесанной набок. Ее можно укладывать как на прямых, так и на кудрявых волосах. Укладка не должна занимать более 5-10 минут. Текстура волос также очень важна. Эту стрижку лучше выбирать женщинам со слегка волнистыми волосами. Если волосы вьющиеся, нужно убедиться, что парикмахер следит за длиной, когда дело доходит до челки.

Челка-шторка

Челка-шторка, безусловно, является одним из вечных трендов. Звезда 60-х Брижит Бардо была одной из знаменитостей, кто ее носил. Такая челка выглядит безупречно и позволяет великолепно обрамить лицо. Также можно уложить ее сбоку. Она подходит для всех типов волос: прямых, вьющихся, волнистых. Если волосы от природы вьющиеся, челка-шторка может добавить объема и подвижности.

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Зачесанная набок челка

Стрижку пикси с косой челкой можно отнести к весьма рискованным решениям в таком возрасте. Нужно иметь определенную смелость, чтобы коротко подстричься, да еще добавить челку, зачесанную набок. Такие челки на женщинах старше 70 лет выглядят непринужденно и шикарно. Их преимущество еще и в том, что за ними легко ухаживать и их просто укладывать, так как это обязательно для зрелых женщин. Во время сушки волос феном необходимо использовать круглую щетку, чтобы придать челке необходимый объем и зачесать ее набок.

Другие прически с челкой для женщин за 70

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Челка на белых волосах красиво обрамляет лицо и заметно освежают женщин старше 70 лет.

Боб с распущенной челкой на седых волосах делает образ зрелой дамы стильным и современным.