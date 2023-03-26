Увлажнение и отсутствие макияжа: что нужно сделать, чтобы возрастная кожа выглядела хорошо

Существует несколько привычек и тенденций красоты, которые могут добавить несколько лет к вашей внешности. Но есть и такие, которые помогут вам выглядеть моложе цифр в паспорте. Если вам надоело безрезультатно тратить целое состояние на антивозрастные лосьоны и процедуры омоложения, прислушайтесь к этим советам. Вот что нужно и чего не нужно делать, чтобы возрастная кожа выглядела молодо.

Не практикуйте чрезмерное отшелушивание

Ни для кого не секрет, что слишком сильное воздействие скрабом для лица может раздражать кожу, приводить к появлению покраснений. И даже жидкие отшелушивающие средства с кислотами в составе тоже могут быть вредны, если их использовать без меры.

Ежедневное использование жестких отшелушивающих средств разрушает естественный липидный барьер, который помогает увлажнять верхние слои эпидермиса. Это может привести к расширению вен, рубцеванию и истончению кожи. Убедитесь, что вы используете правильную формулу и только один раз в неделю.

Наносите SPF каждый день!

Будь то дождь или солнце, защита кожи от вредных ультрафиолетовых лучей имеет первостепенное значение, если вы хотите оставаться молодой дольше. Не думайте, что нужно использовать SPF только в летние месяцы — это не так!

SPF в вашей косметике недостаточно для полноценной защиты кожи от фотостарения. Ультрафиолетовые лучи типа А могут проникать через облака и окна, они попадают в вашу кожу, блокируя выработку коллагена и эластина. Это приводит к стремительному старению кожи. Поэтому нанесение УФ-защиты широкого спектра действия каждый день — это обязательно.

Не используйте для лица очищающие салфетки

Большинство одноразовых очищающих салфеток имеют в составе агрессивную зимию, как и в моющих средствах для кухни, а также резкие спирты. Все они способны напрочь разрушить природный баланс pH кожи. Очищающие средства такого типа могут вызвать раздражение, сделать кожу обезвоженной и повысить ее чувствительность.

Салфетки на самом деле не очищают кожу, а вместо этого просто растирают по лицу бактерии, из-за чего в будущем возникает гораздо больше проблем. Излишнее очищение кожи салфетками может истончить и состарить ее. Лучше используйте хорошее очищающее средство, которое удалит ежедневную грязь, а также стимулирует появление новых клеток.

Не наносите слишком много пудры

То, как вы наносите макияж, имеет большое значение. Ключ к молодому цвету лица — это естественность и влажность. Чрезмерное усердие с пуховкой навредит коже, она быстро станет сухой и тусклой, и может появиться больше морщин, тонких линий. Возьмите на вооружение более легкие формулы основы и пудру только там, где это необходимо.

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Всегда используйте увлажняющий крем

Если вы думали, что увлажняющий крем — это то, что вам нужно только в периоды предельной сухости, вы ошибались. По мнению экспертов, увлажнение находится в верхней части списка приоритетов, если вы хотите иметь молодую и сиящую кожу лица.

Любая кожа нуждается в увлажнении, иначе она будет выглядеть более грубой, морщинистой и тусклой. Из-за обезвоживания морщины словно углубляются, становятся заметнее. Хотите иметь молодую и здоровую кожу всегда? Тогда ежедневно наносите сыворотки и увлажняющие средства.

Не делайте макияж слишком темным

В то время как темный макияж – отличный вариант для ночной прогулки по городу, днем он может вас зрительно старить. Нанесение слишком темной подводки для глаз сделает их меньше. Остановите свой выбор на сером или мягком коричневом оттенке вокруг глаз, чтобы образ стал более утонченным.

Слишком темный оттенок тонального крема, отсутствие румян и темная помада тоже могут вызвать зрительный эффект старения. Лучше обеспечьте себе увлажненную кожу, блестящие губы и румянец, чтобы выглядеть более сияющей в любом возрасте.