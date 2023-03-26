«Ни один человек в это не поверит» — Такер Карлсон о версии подрыва российского газопровода «независимыми украинцами»

Версия администрации Байдена о том, что российские газопроводы в Балтийском море были подорваны самим Владимиром Путиным, могла бы претендовать на звание самой смешной лжи года, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Однако, поняв полную несостоятельность этого утверждения, власти США выдвинули ещё более смехотворное предположение, заявив, что это сделала независимая украинская группировка, отмечает журналист. На взгляд Карлсона, поверить в это совершенно невозможно.

Сегодня долгожданная пятница. Для новостного бизнеса эта неделя была долгой. Всё то, что, как вы думали, никогда не сможет произойти, случилось. И наоборот. Огромное количество прогнозов не сбылось. Главной темой недели, как обычно, стала ложь. Мы услышали поразительное количество вранья. На сегодняшний день кажется, что люди наверху говорят правду только случайно. Время от времени кто-то во власти говорит правду и тут же за это получает. Смотреть на это невыносимо. Но с другой стороны, если взглянуть под определённым углом, это чрезвычайно забавно.

Это не утончённые уловки, не тайно спланированная Дуайтом Эйзенхауэром высадка в Нормандии. Это как если бы ваш пятилетний ребёнок ввалился в комнату с глазурью на лице и уверял, что не притрагивался к торту. Должно ли это вас разозлить? Разумеется. Но если вы нормальный человек, вы ещё и посмеётесь. «Торт? Какой ещё торт?». Это же ужасно смешно. Ребёнок и понятия не имеет, как нелепо выглядит. Именно с таким настроением мы посвятим следующий час специальной презентации вранья в американской политике и постараемся повеселиться, потому что это гораздо лучше, чем злиться.

Начнём с утверждения, которое можно было бы назвать самой смешной ложью года: Владимир Путин взорвал российский трубопровод, доставляющий природный газ в Европу. Зачем Путину делать нечто подобное? «Ну, — сказали нам, — потому что он злодей». Путин такой злодей, что убил экономику собственной страны только ради тёмного наслаждения своим деянием. Вот так злодей! Действительно, нужно быть плохим человеком, чтобы объявить войну самому себе! В следующий раз Путин введёт войска в Москву.

Такую историю рассказала нам администрация Байдена, а затем каждая новостная редакция в стране, без единого исключения, поддержала эту ложь. «Конечно, это сделал Путин, — учили нас. — Не задавайте вопросов, а то будете объявлены российским агентом». На мгновение возник идеальный в своём единстве фронт неправды по вопросу о том, что случилось с «Северным потоком», но этого было мало. Версия была слишком абсурдной, чтобы прижиться даже по стандартам 2023 года. Любой, кто думал об этом хотя бы минуту, понимал: «Ну разумеется, Владимир Путин не взрывал собственный газопровод. Зачем ему это? Его газопровод взорвала администрация Байдена!». Конечно. Сам Джо Байден, стоя перед камерами, пообещал сделать это. А после того как это случилось, его чиновники публично радовались. Поэтому любому разумному человеку была ясна правда.

И вот через несколько месяцев люди, зарабатывающие враньём, решили придумать новость. К сожалению, она вышла ещё тупее и неправдоподобнее. «Ладно, — согласились они. — Путин этого не делал. Ошиблись, признаём. Не Путин взорвал газопровод, а украинцы. Но не те украинцы, которых вы знаете — ежемесячно получающие миллиарды американских долларов. Это были не наши украинские друзья. Они бы такого никогда не сделали. Это были совершенно незнакомые нам украинцы, украинцы-негодяи. Они действовали против России, но они совершенно не связаны с администрацией Байдена. Это хорошие люди, сражающиеся за правое дело. Но они сделали это совершенно самостоятельно, без нашей помощи, мы ничего об этом не знали». Вот, что, как сообщила нам New York Times, случилось на самом деле. И все это проглотили. Посмотрите на CNN.

ВЕДУЩАЯ CNN: Из другого, но связанного с этой темой репортажа мы узнали больше об атаке на «Северный поток». Помните, Кейт, трубопровод «Северный поток» взорвался, стал объектом диверсии? В отношении этого подрыва немецкими властями ведётся расследование. Если верить расследованию New York Times, то они полагают, ссылаясь на источники, что атака могла быть произведена группировкой, поддерживающей цели Киева, но не пользующейся поддержкой Киева, не находящейся под властью Киева — независимой группировкой, действующей от собственного имени.

Ха-ха! Совершенно независимая группировка! Просто представьте, что кто-то стал бы повторять что-то настолько нелепое на телевидении. У вас есть взрыв. Взрыв в три этапа, который был частью подводной операции в Балтийском море на глубине 300 футов. И он случился как раз в момент проведения военных учений НАТО в том районе. Можно было бы подумать, что здесь как-то замешаны военные. «Но нет же! — говорит дамочка из телевизора, повторяя слова New York Times. — Это была теневая неизвестная группировка совершенно независимых украинцев, которые совершенно случайно живут в стране, управляемой администрацией Байдена, и которым пенсии платишь ты».

Ага! Совершенно независимые. Неужели кто-то действительно думает, что хотя бы один человек на свете, включая повторяющих это говорящих голов, в это верит? Нет.

Дата выхода в эфир 24 марта 2023 года.