Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года

Новая эпоха уже здесь! Плутон сменил знак, увлекая нас в прекрасное будущее.Надеемся, вы начали этот путь с

радостью в сердце и светлыми надеждами. Это лучшее, что можно сделать для себя

сейчас. Но не единственное!

Будет здорово, если вы решитесь попробовать

что-то новое. Предварительно отдохнув и убедившись, что у вас нет выгорания.

Потому что Овен знак горячий, и Юпитер в нем может страстно хвататься за идеи,

явно переоценивая свои силы. Попробуйте хладнокровно разобраться, достаточно ли

у вас энергии, чтобы стартовать?

Если да – беритесь за дела 3 апреля,

когда Меркурий перейдет в Телец, а на этой неделе хорошенько подготовьтесь.

Используйте трин Марса с Сатурном 30 марта для составления планов: суровый

Сатурн не даст впасть в иллюзии, а Марс позволит трезво оценить свои

возможности.

В то же время Венера с Ураном

подключат фантазию, интуицию и способность видеть перспективу. В общем, это

наилучший день недели по многим параметрам. Именно 30 марта могут прийти самые

жизнеспособные идеи, а шансы на успех в любом деле будут очень высоки.

В целом творческих людей на этой

неделе ждет небывалое вдохновение, продавцов одежды и всякой красоты – большие

продажи, желающих заняться спортом – прилив сил и активности, а влюбленных и

ищущих любовь – необычные знакомства и предложения руки и сердца. Настоящая

весна!

А в выходные светила в огненных

знаках позовут в дорогу, спортзалы, салоны красоты, магазины и на развлечения.

Улежать на диване получится только у самых упорных ленивцев. Всем остальным

захочется расстаться со всем зимним, тусклым, надоевшим. И это здорово!

Овен

Очень мощное время: Меркурий с

Юпитером соединятся в вашем знаке во вторник и будут мотивировать Овнов на

великие дела. Вы будете вести себя уверенно, спокойно, достойно, привлекая к

себе внимание и выигрывая у конкурентов за счет харизмы и настойчивости. Вам

многое сейчас по силам!

Телец

Соединение Венеры и Урана в вашем

знаке – время обновления. Это не только про покупку обновок, смену имиджа или

стиля в одежде, но и про внутреннее преображение: учебу, работу над собой,

расставание со всем токсичным, новые цели в жизни. Сейчас для перемен есть все

– и возможности, и мотивация. Решайтесь!

Близнецы

Вы начнете неделю с Луной, которая

будет создавать приятную суету в вашем знаке, находясь на связи с активными

планетами в Овне. Будет много предложений, общения, встречи будут проходить 4

часа вместо 2. Ваша задача: не погрязнуть в словах, быть человеком дела. Иначе

шансы просто уйдут, как вода в песок.

Рак

Марс обживается в вашем знаке, и его

первый важный шаг – под стать вашему характеру – навстречу серьезному Сатурну.

Это беспрецедентно удачное сочетание! Марс в силе, Сатурн тоже – оба в готовы

много думать, собирать информацию, взвешивать за и против. Самое время делать

серьезные дела и планировать что-то важное.

Лев

Мир живет по вашим правилам,

огненным: на этой неделе родственная для вас энергия Овна будет бить через

край. Креативные идеи, горячие споры, жажда ярких поступков и развлечений

придут на смену сонной атмосфере, царившей еще недавно. Просыпайтесь и вы,

время для самореализации просто прекрасное!

Дева

Учеба, дальние поездки, иностранные

языки, юридические дела, бизнес-стартапы и инвестиции – вот круг ваших

интересов на этой неделе. Все вышеперечисленное очень перспективно, и чем

раньше вы это поймете, тем меньше времени потеряете. Хотя самая горячая пора

для вас еще не началось.

Весы

Личная жизнь – сфера, в которой

сейчас может быть много интересного: неожиданные встречи, красивые признания,

подарки, флирт, ренессанс чувств. Но не менее приятные новости могут приходить

и на тему денег. Весам однако важно крепко стоять на ногах, сверять курс, чтобы

не оторваться от реальности.

Скорпион

Продолжается период, когда физическая

активность будет вам в радость – воспользуйтесь этим, чтобы подкорректировать

образ жизни. Но самое интригующее на этой неделе будет происходить в сфере

парных взаимоотношений и разных союзов. Венера с Ураном найдут чем вас удивить!

Стрелец

Стрельцы продолжают радоваться весне

и строить планы: Меркурий в Овне активизирует воображение, а Юпитер придает им

вес. Творческим личностям – настоящее раздолье! Тем, кто хочет начать

заниматься спортом, раньше вставать или изменить рацион питания, звезды окажут

поддержку и помогут перестроиться.

Козерог

Прекрасная Венера в компании

творческого Урана – ваша команда на этой неделе. С такими помощниками вы

сможете добиться впечатляющих успехов в самых разных сферах! В то же время Марс

в противоположном знаке начинает продвигать вам идею личного счастья. Почему бы

и нет?

Водолей

При желании на этой неделе Водолеи

могут успеть многое. Сатурн и Марс готовы помочь построить новые финансовые

стратегии или понять, почему вы зарабатываете меньше, чем хотелось бы. Венера с

Ураном создадут все условия для генеральной уборки дома, переезда или другим

перемен.

Рыбы

Сатурн

в вашем знаке привлекает на свою сторону Марс, чтобы вам хватило сил на борьбу

с хаосом. Вы сможете разложить все по полочкам и в конце недели насладиться

чистотой и порядком – как в делах, так и в мыслях. Если хотите распрощаться с

вредной привычкой, у вас это тоже получится!