Мнение: Хроники гибели Дойче Банка, надёжные русские банки и кто сильнее пострадал от банкопада

1. Дела у крупнейшего банка Германии идут неважно. В любой момент Дойче Банк может повторить печальную судьбу своего швейцарского собрата, Кредит Суисс (ссылка):



Акции Дойче Банка (DB) рухнули в пятницу, 24 марта, после того, как дефолтные свопы, защищающие его от дефолта, взлетели до максимального за четыре последних года уровня. «ЧП» с крупным немецким банком, а иначе это не назовешь, вновь подчеркивает обоснованность тревог инвесторов относительности стабильности и надежности европейских банков.

Март стал для Дойче Банка крайне неудачным месяцем – его акции в первый весенний месяц упали более чем на пятую часть (20%). На 24 марта из них пришлись 9,1%. Больше, почти пятимесячный максимум акции DB потеряли лишь в черный понедельник, 20 марта. По состоянию на 14 часов по Москве 24 марта акции немецкого банка стоили 8,525 евро (9,16 доллара), что на 8,7% ниже вчерашних показателей. <…>

Экономисты уже не первую неделю присматриваются к Дойче Банку, ситуация в котором, по их мнению, похожа на то, что происходило в Кредит Суисс накануне банкротства. В немецком банке в последнее время тоже прошла волна реструктуризаций и смен руководства, но ни одна из них, судя по последним событиям, не принесла ожидаемого результата.

Понятно, что само по себе падение акций ничего не значит, особенно если учесть, что Дойче Банк, как и Кредит Суисс, будет в случае чего спасать правительство — возможно, ограбив при этом акционеров или кредиторов банка. Вместе с тем западная финансовая система дошла уже до точки, когда каждый отдельный лопнувший нарыв не имеет особого значения, однако их уже так много, что в любой момент рынки могут сложиться, как карточный домик от лёгкого сквозняка.

2. Вот мы и дожили до исторического момента: российские банки стали примером для западных. Конечно, западные СМИ в основном игнорируют это обстоятельство, так как колониальное мышление так просто не изжить — страны за пределами Запада для местных журналистов населены «людьми с пёсьими головами» и существуют весьма условно. Но некоторые на Западе всё же признают превосходство российской финансовой политики над американской и европейской (ссылка):

Российские банки являются более надежными по сравнению с западными кредитными организациями, столкнувшимися с кризисом. С таким мнением выступил колумнист Кеннет Рапоза в материале для Forbes.

Рапоза рассказал о превосходстве России над Западом и подчеркнул, что в стране не произошло банковского кризиса, в отличие от событий с Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии. По его мнению, рубль укрепился, а в банках не наблюдаются очереди граждан, стремящихся обналичить свои накопления.

Журналист из США назвал банковскую систему России устойчивее западной благодаря действиям Центрального банка (ЦБ) во главе с Эльвирой Набиуллиной. По его словам, регулятор заранее устранил «слабые звенья» в отрасли, чем укрепил финансовые позиции страны.

Рапоза также напомнил высказывания знаменитого инвестора Джима Роджерса, который назвал падение рубля при введении санкций против Москвы временным. «В этом случае рынок говорит мне, что кто-то в России что-то сделал правильно», — отметил эксперт.

3. Ещё одна причина, по которой Саудовская Аравия помирилась с Ираном, и по которой прочие страны Персидского залива перемещаются теперь из прозападного лагеря в антизападный (ссылка):



Из-за обострившегося банковского кризиса в США и Европе сильнее всего пострадали кредитные организации и фонды стран Персидского залива, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Наибольший удар пришелся именно на эти государства, поскольку они инвестировали значительные суммы в убыточный швейцарский Кредит Суисс.

Так, в прошлом году, на фоне резко выросших цен на нефть, на которой страны региона смогли рекордно заработать, в Credit Suisse вложил 1,5 миллиарда долларов Saudi National Bank (SNB). Крупнейший банк Саудовской Аравии инвестировал средства по поручению наследного принца страны Мохаммеда бен Сальмана. В результате SNB стал крупнейшим акционером банка с долей в 9,9 процента — она оценивается примерно в 329 миллионов долларов.

Несмотря на понесенные убытки из-за поглощения Credit Suisse его конкурентом UBS, банк отмечает, что это не окажет влияния на его деятельность. Однако еще в октябре председатель SNB Аммар аль-Худаири отмечал, что проблемы Credit Suisse могут серьезно сказаться на экономике Саудовской Аравии.