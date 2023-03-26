Семья мужчины, погибшего по ошибке из-за ссоры фанатов Call of Duty, получит компенсацию в $5 млн

Семья мужчины, убитого по ошибке из-за ссоры фанатов Call of Duty, предъявила иск на $5 млн. Родственники подали в суд против спецназа и смогли выиграть дело.

Мужчина был случайно убит спецназом после ссоры между геймерами Call of Duty. По данным IGN, судебный процесс длился пять лет. Городской совет Канзас-Сити присудил семье Финча 5 миллионов долларов. Урегулирование включает 2 миллиона долларов от городского совета и 3 миллиона долларов от страховой компании.

В 2017 году в полицию поступил звонок, в котором говорилось о вооруженном мужчине, якобы убившем своего отца и удерживающем в заложниках семью. Офицеры прибыли к месту, но обнаружили там невооруженного 28-летнего мужчину. Он не повиновался приказам и был застрелен. Оказалось, что его убили по ошибке — полицейские приехали по его адресу из-за ссоры между двумя игроками Call of Duty.