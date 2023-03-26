В Москве начался эксперимент по маркировке классов, где учатся дети иноагентов

В Москве стартовал эксперимент по маркировке школьных классов, в которых обучаются дети иноагентов. Участвующие в нём образовательные учреждения будут обозначать помещения, в которых могут находиться такие ученики.

Ранее отпрыскам иноагентов из санитарных соображений запретили пользоваться школьными столовыми одновременно с нормальными детьми. Этот эксперимент оказался успешным – большинство родителей поддержали подобную меру предосторожности, поэтому со следующего учебного года она распространится на все школы.

«Пришло время двигаться дальше, – говорит директор одной из городских школ Галина Рослякова. – У нас в школе числятся сразу трое детей иностранных агентов и мы в инициативном порядке предпринимали меры, чтобы подчеркнуть их новый социальный статус и нейтрализовать их негативное влияние на здоровых ребят».

Новые стандарты предусматривают введение табличек с текстом: «В этом классе может находиться лицо, тесно контактирующее и (или) состоящее в родстве с гражданином [ФИО], признанным иностранным агентом». Их будут размещать на стенах у входа в постоянные классные помещения, а если урок проходит в другом кабинете, учитель будет обязан временно повесить такую табличку на ручку двери или произнести эту фразу в начале урока и повторять её каждому, кто входит в помещение после звонка.

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