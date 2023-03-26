В одиночной камере с семейством бурых мышей

Письмо фигуранта «Нового величия» Руслана Костыленкова из колонии в Костромской области.

В сентябре 2020 года Люблинский суд Москвы вынес приговор по делу «Нового величия» — якобы за создание и участие в экстремистской организации. Почти вся доказательная база строилась на показаниях секретного свидетеля, которого фигуранты дела и их адвокаты считают провокатором, действующим под прикрытием силовиков. Правозащитники называют дело «Нового величия» «провокацией спецслужб», а сроки, которые получили осужденные, — «варварскими» и «немыслимыми». Самое большое наказание получил Руслан Костыленков — 7 лет колонии общего режима.

Задержали его 15 марта 2018 года — в день своего рождения. Во время обыска полицейские, по словам Руслана, избили его, душили пакетом, изнасиловали ручкой от кухонного молотка и под пытками выбили из него признание по уголовному делу. После чего суд отправил его в СИЗО. Позже он отказался от признательных показаний и до конца стоял на своей невиновности. За то время, что Руслан провел в заключении, у него умерли: бабушка, которая его вырастила, отец и дедушка. Больше родных на воле не осталось.

Отбывать наказание Костыленкова отправили в ИК-2 Костромской области.

За то время, пока Руслан находится в колонии, он изучает иностранные языки и экономику, когда находился в отряде, помогал другим зэкам готовить заявления на УДО и составлять жалобы на судебные решения. В прошлом году Руслану самому отказали в условно-досрочном освобождении, а затем в июле перевели в ПКТ (помещение камерного типа).

Он сидит в одиночной камере вместе с «семейством бурых мышей», на прогулку его выводят раз в день всего на час, ему запрещены звонки и свидания. 11 июля он должен выйти на свободу. О том, как он проводит последние месяцы в колонии и почему после отказа в УДО сам попросил администрацию колонии перевести его в ПКТ, Руслан рассказал в нашей рубрике «Письма со шконки».

Андрей Карев

«Позвольте мне небольшое отступление. Я получил ваше письмо в крайне удачный день — 15 марта. В этот день две важные для меня даты — 30-летие и ровно 5 лет моего тюремного заключения. Несмотря на то, что я нахожусь в одиночной камере уже восемь месяцев,

мой моральный дух высок, а отличному настроению могут позавидовать даже некоторые из «вольных людей». Дело в том, что до моего освобождения осталось 118 дней, и эти цифры греют мне душу.

В заключении я прочел более 500 литературных произведений, однако должен признать, что добрая половина из них не стоят потраченного на них внимания и времени. Предпочитаю читать не отдельные и популярные произведения, а всего автора целиком — начиная от раннего и вплоть до последних работ. Могу порекомендовать всю серию работ американской писательницы Айн Рэнд — ее художественные и философские произведения переворачивают взгляд на капитализм, индивидуализм и либерализм.

Если раньше вы считали эгоизм — злом, деньги — грязью, а богачей — негодяями, то после прочтения ее работ вы будете либо оглушены, либо окрылены ее жесткими и бескомпромиссными аргументами, подтверждающими, что вы заблуждались.

Читать всем либерал-демократам правого толка. Читал несколько раз и могу перечитывать постоянно: «Гимн», «Мы, живые», «Источник», «Атлант расправил плечи», «Добродетель эгоизма» и другие.

Хоть я и не являюсь сторонником социализма, коммунизма и левых идей, но я полностью прочел собрание сочинений Владимира Ленина и должен признать, что это был гениальный русский демократ. Многие его замыслы мне чужды, но касательно его борьбы с самодержавием и критики либеральной мягкотелости ему нет равных.

Виктор Гюго. Большой художник и гуманист. Читать и плакать всем обязательно.

Джордж Оруэлл. Писатель он посредственный, но окунитесь в его работы помимо «1984» и «Скотного двора». В них он раскроет вам жизнь и психологию Англии и Европы середины XX века прямо от первого лица и без прикрас.

Также хочу отметить и порекомендовать Людвига фон Мизеса, Виктора Пелевина, Дмитрия Глуховского*. И конечно, «Спартак» Рафаэлло Джованьоли — сильнее вещи сложно найти. Большим своим упущением считаю то, что за весь срок не прикоснулся к Пушкину, Толстому и Достоевскому. Буду наверстывать после освобождения.

Сейчас я не читаю художественную литературу. Последние четыре месяца заточения упорно изучаю экономику, английский и японские языки. Хочу подтянуть знания этих дисциплин на средний уровень.

С июля 2022 года и по нынешний день нахожусь в одиночном заключении ПКТ. Камера 9м2, стол, умывальник, туалет, кровать пристегивается вертикально к стене (шконка), семейство бурых мышей, прогулка час в сутки, баня два раза в неделю, сон с 20:30 до 5:00, письменные принадлежности выдаются исключительно с 17:00 по 20:30, свидания и звонки запрещены, в камере регулярное видеонаблюдение, никто не бьет, все обращаются друг к другу на «Вы» и по имени-отчеству. Так что можно сказать — европейский уровень в костромской деревне. Об обычном дне рассказать сложно, они у меня все «обычные». Подъем — небольшая зарядка — японский язык — завтрак — английский язык — обед — прогулка — экономика — ответы на письма — ужин — сон. Стабильность. Дни летят сверхбыстро! Месяцы проходят по щелчку. Аж страшно.

По какой причине оказался в ПКТ? Когда оказался в колонии в марте 2021 года, мне предложили на выбор четыре места для трудоустройства: швейный цех, пилорама, ремонтно-строительная бригада и столовая. Дали неделю на размышление. В случае отказала зэка переводили в штрафной изолятор и в помещение строгих условий содержания.

Я понимал, что на УДО я могу не рассчитывать, но тем не менее маленькая надежда оставалась.

Руслан Костыленков. Фото: Георгий Малец, специально для «Новой газеты»

Внутренний голос говорил мне: «Руслан, не стоит раньше времени махать шашкой и категорически отказываться от работы, ты всегда успеешь это сделать. Обожди. Ты же все детство мечтал быть актером — вот и притворись исправляющимся зэком, получи хорошую характеристику, подай в суд, а там будь что будет. Если примерное поведение не станет для суда основанием для освобождения, то это даже хорошо — общественность в очередной раз убедится в предвзятости российских судов к политическим заключенным». Замысел показался мне прелестным, а стратегический план действий — утвержденным.

Я трудоустроился в овощной цех столовой и до июля 2022 года трудился там. Углубляться в детали своей работы не стану, ибо о них я расскажу после освобождения. Скажу лишь, что работа, зарплата и коллектив оказались настолько замечательными, что в назначенный час я с огромной печалью и болью в сердце расставался с ними.

Время шло, я работал, даже получил несколько поощрений за добросовестное отношение к труду от администрации колонии. Однако все оказалось, как и можно было предсказать:

три раза за 14 месяцев я ходатайствовал в суд о досрочном освобождении (два раза на замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания и один раз — УДО), и все три раза мне было отказано Шарьинским районным судом.

Апелляционная инстанция в лице Костромского областного суда оставила эти решения без изменений.

Точка поставлена. 27 июля 2022 года я написал заявление об отказе от работы с просьбой перевести меня в камеру одиночного заключения. Должен признать, что представители администрации отнеслись к моей просьбе с почтением, по-джентльменски. Начальник моего отряда, психологи и начальник колонии вежливо со мной побеседовали, пытались переубедить, но реверс не был в моих планах, и я остался при своем мнении. Вежливость даже несколько забавляла, она походила на извинения цирюльника, порезавшего заключенного, приговоренного к смерти, во время бритья перед казнью. На следующий день я уже находился в одиночке, и в ней я буду находиться до дня своего освобождения. Первые два месяца прошли трудно, но сейчас я щелкаю дни как орешки и не замечаю, как пролетают месяцы.

С марта 2021 до июля 2022 года, пока я не оказался в одиночке, жил в общем бараке и хорошо общался с остальными парнями. Люди как люди, у каждого свои недостатки и достоинства. Правда, с наркоманами тяжеловато, у них сильно нарушена психика, что сильно затрудняет контакты и взаимопонимание.

Действительно, после того, как оказался в колонии, пришел к понимаю, что раз уж я не смогу выйти раньше, то хотя бы помогу другим. Чуть подучился в составлении ходатайств и начал свою «благотворительную миссию».

Теперь на моем «счету» более 20 лет свободной жизни людей, которым удалось уйти на волю по написанным мною ходатайствам.

Самый большой мой успех — смог «откусить» три года от семи назначенных по приговору мужику, который по пьяни подстрелил двух своих соседей из охотничьего ружья: одного — в руку, другого — в ногу (оба живы). Написал кассационную жалобу — и благодаря ей ему снизили срок.

Обиднее всего, когда помогаешь человеку освободиться досрочно, а он начинает пить и/или хулиганить, нарушает условия УДО и возвращается обратно в колонию. Такие ситуации жутко бесят, ибо встречаются часто. Пьянство — проклятие Костромской области.

Я очень позитивный человек и с оптимизмом смотрю в будущее. Если иногда и падаю духом, то ненадолго. Да и как тут сойти с ума, если за спиной 90% срока и до освобождения осталось совсем чуть-чуть? Больше всего сейчас меня занимает мысль о том, что до освобождения я не успею освоить достаточный словарный запас японского языка. Может, продлить себе срок?:)»

* Внесен властями РФ в реестр иноагентов.

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