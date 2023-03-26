Мнение: Любовь к доносам или “гражданская активность”

В новостях то и дело сообщения про то, как ученики какой-нибудь школы на просторах необъятной РФ сделали донос на свою учительницу – за то, что она им что-то “не то” рассказывала. Причем знают ведь, что такими доносами они подводят учителя минимум под увольнение, а максимум – под срок, но все равно – “стучат” самозабвенно. Хороший пост об этом увидел в ФБ:

“Пишет друг из большого российского города:

– По поводу поста про молчание в школе. Вчера как раз виделся с одной из школьных учителей, – у нас за тот период начала 90х было трое, которые хорошие, и мощно на всю параллель повлияли.

Говорит, что сейчас (она до сих пор преподаёт) все стараются молча лавировать, включая директоршу. Но доносительство от учеников просто тотальное, рассказала про одного, который после каждого урока звонит матери и докладывает, что говорили учителя. Мать записывает, а потом на собраниях это все вываливает. А за школой прокуратура бдит очень серьезно, чуть что, – сразу серьезные проблемы. Примерно так. И это достаточно серьезная школа по уровню городскому, где я учился.

– Так один звонит или тотальное? Тут есть разница.

– Это просто пример самый яркий. А вообще рассказала, что есть нормальные, но их примерно четверть от общего числа, прочие доносительством не брезгуют.

Я сам в голове это не могу сложить. У нас всегда считалось ниже плинтуса жаловаться на что-либо. Если кто-то стучал, его в классе подвергали остракизму, притом сильно надолго. Откуда вся эта дрянь выползла сейчас, совершенно не понимаю. Я ещё с начала пандемии это заметил. У моего приятеля сосед – мент, они иногда сталкиваются, когда курят на улице. Так этот ему рассказывал, что в пандемию из просто завалили малявами, что такой-то сосед с собакой из двора вышел, а такой-то сидел с кем-то на лавке без маски и тд.

— Может так понимается гражданская активность и желание улучшить общество?

– Да-да )) Именно ))”

Вот так “улучшают общество”, да.