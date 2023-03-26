«Нигилизм и разрушение» — обозреватель Valeurs actuelles об истинных целях пенсионной реформы Макрона

Целью пенсионной реформы Эммануэля Макрона было не переустройство существующей системы, а разрушение действующих устоев и правил, уверен заместитель главного редактора Valeurs actuelles Тугдуал Дени. По его словам, действующий президент за время своего правления серьёзно подточил основы политического строя и государственного аппарата страны с единственной целью: укрепить собственную власть.



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Пенсионную реформу и связанные с ней беспорядки во Франции следует рассматривать не как начало политических проблем Эммануэля Макрона, а как кульминацию его «стратегии с привкусом нигилизма», полагает заместитель главного редактора Valeurs actuelles Тугдуал Дени. По его убеждению, «макронизм портит всё», являясь воплощением «релятивизма» и высокомерия: задуманная им реформа не была ни левой, ни правой, а целью её было не спасение пенсионной системы, а стремление показать возможность радикальной революции и разрушения табу на обсуждение повышения возраста выхода на пенсию, уверен журналист.

В ходе подготовки реформы ​Эммануэль Макрон счёл, что диалог с обществом — это слишком «старомодно», а генеральный секретарь национального профсоюза CFDT — недостаточно интересный партнёр, напоминает автор статьи.

По прогнозам обозревателя, в ближайшие недели действующего премьер-министра Элизабет Борн, скорее всего, сменит на этом посту нынешний министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Цель этого шага для президента республики будет двоякой. С одной стороны, это нужно главе государства для облегчения убеждения народных масс, поскольку глава МВД никогда не забывает напоминать о своём скромном происхождении. Вторая цель президента, по мнению Дени, будет заключаться в том, чтобы склонить на свою сторону оставшихся соратников главы МВД по партии «Республиканцы» и окончательно разрушить это политическое объединение французских правых.

Таким образом, действующий премьер-министр Элизабет Борн присоединяется к длинной когорте глав французского правительства, которые, ни слова не говоря, позволяли президенту управлять вместо них, делает вывод Дени. Она была принята на работу, потому что считала себя скорее технократом, чем политиком, не оспаривала правила игры в обход институтов и, кроме того, не слишком сильно влияла на президентское окружение, поясняет автор.

​По словам журналиста, «настоящие» министры крайне удручены снижением качества политических деятелей с 2017 года, когда на замену серьёзным политикам пришли «раздутые команды некомпетентных незнакомцев». Точно так же «старые» депутаты Национальной ассамблеи разочарованы «унылой армией» президентского парламентского большинства, лишившейся блеска первых лет президентства Макрона, когда ряды его сторонников пополнил ряд выдающихся деятелей республики.

По признанию близкого друга четы Макрон через несколько недель после переизбрания президента в 2022 году, «Эммануэль и Брижит рады, что у них много депутатов крайне левого толка. Они предпочитают, чтобы беспорядки были в Ассамблее, а не на улице». Таковы «рискованные президентские ставки», подчёркивает Дени. По его словам, задача Макрона — усилить раскол между правыми и левыми, чтобы управлять страной было легче.

​Обещание политического переустройства, которое Эммануэль Макрон положа руку на сердце повторял с момента своего взлёта, осталось таким же невыполненным, как и обещание успокоить страну, констатирует автор. «Больше, чем когда-либо, переустройство исчезает за неостановимым разложением, а гнев, досада и разочарование печальным образом скрепляют нацию», — заключает обозреватель.