 

Невропатолог Алехина: Витамин В и Омега-3 помогают при деменции

26.03.2023, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Результаты мета-анализа 14 различных исследований показали, что у людей в возрасте от 60 до 70 лет, употреблявших смесь витаминов группы В, а также жиры омега-3, когнитивные способности снижались меньше, чем у тех, кто этого не делал. Один из ведущих экспертов утверждает, что все пациенты с подозрением на деменцию должны быть проверены на дефицит витаминов данной группы.

Простой анализ крови может показать уровень витаминов B и омега-3 у пациентов, страдающих ранним возрастным ухудшением памяти. Жиры Омега-3 также могут быть также рекомендованы людям с когнитивными нарушениями.

Александра Алехина, врач-невролог, прокомментировала это исследование эксклюзивно для МедикФорума. Опубликованный новый мета-анализ 14 исследований показал, что когнитивные нарушения реже встречались у людей в возрасте от 60 до 70 лет, принимавших как витамины группы В, так и омега-3 жиры. В исследовании приняли участие 4 913 человек, за которыми наблюдали от шести месяцев до четырех лет.

Было зафиксировано резкое сокращение усадки мозга, а также потери памяти среди тех, кто принимал высокие уровни витаминов группы В, в сравнении с теми, у кого их не было, но только у тех, у кого уже был достаточный уровень омега-3 жиров в крови.

В группах, получавших витамины группы В, имеющих достаточное количество в организме омега-3, мозг уменьшался в среднем на 68%, а также практически не терял памяти в сравнении с теми, кто получал только плацебо.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01.23 / Не только крем для принца Гарри: какие товары и услуги заказывает королевская семья

01.09.21 / База, топ и не только: как продлить свежесть маникюра

12.09.22 / Пять неудачных браков, отсутствие детей и одинокая старость: личная драма Татьяны Дорониной

12.06.22 / Скидки на новостройки в июне достигают 20%

24.05.22 / Лучшее время: как сорвать куш на покупке или продаже жилья

02.12.22 / «Я устал» – Ельцин объявил о завершении карьеры в сборной Коста-Рики

18.08.20 / Оккупация Белоруссии: коллаборационизм и чудовищные трагедии (18+)

23.07.21 / Ирина Горбачева, Рената Литвинова и Любовь Толкалина с дочерьми, Екатерина Варнава и другие на вечеринке Vogue Senses

13.03.23 / Мнение: Проблемы банков США, сокращение госдолга России и рост госдолга Германии

24.11.22 / В свои 40 лет не имеет ни мужа, ни детей: что стало со звездой “Обручального кольца” Пожидаевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика