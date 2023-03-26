Невропатолог Алехина: Витамин В и Омега-3 помогают при деменции

Результаты мета-анализа 14 различных исследований показали, что у людей в возрасте от 60 до 70 лет, употреблявших смесь витаминов группы В, а также жиры омега-3, когнитивные способности снижались меньше, чем у тех, кто этого не делал. Один из ведущих экспертов утверждает, что все пациенты с подозрением на деменцию должны быть проверены на дефицит витаминов данной группы.

Простой анализ крови может показать уровень витаминов B и омега-3 у пациентов, страдающих ранним возрастным ухудшением памяти. Жиры Омега-3 также могут быть также рекомендованы людям с когнитивными нарушениями.

Александра Алехина, врач-невролог, прокомментировала это исследование эксклюзивно для МедикФорума. Опубликованный новый мета-анализ 14 исследований показал, что когнитивные нарушения реже встречались у людей в возрасте от 60 до 70 лет, принимавших как витамины группы В, так и омега-3 жиры. В исследовании приняли участие 4 913 человек, за которыми наблюдали от шести месяцев до четырех лет.

Было зафиксировано резкое сокращение усадки мозга, а также потери памяти среди тех, кто принимал высокие уровни витаминов группы В, в сравнении с теми, у кого их не было, но только у тех, у кого уже был достаточный уровень омега-3 жиров в крови.

В группах, получавших витамины группы В, имеющих достаточное количество в организме омега-3, мозг уменьшался в среднем на 68%, а также практически не терял памяти в сравнении с теми, кто получал только плацебо.