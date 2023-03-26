 

Российских туристов предупредили о возможности кражи багажа в аэропорту Хургады

26.03.2023, 16:45, Разное
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Путешественники в Египте для местных жителей обычно являются просто источником денег. В своем блоге в Zen россиянка поделилась своими рассуждениями по этому поводу.

По ее словам, главное место, где не стоит ослаблять бдительность, – это на входе в аэропорт. Первый контрольно-пропускной пункт обычно переполнен. К туристам в любой момент могут подойти люди, которые обещают помочь пройти процесс без очереди всего за 10 долларов.

«Но не радуйтесь так, ведь это стоимость за проход только к первому контролю. За билетами, прохождением таможни, а также рамок со снятием ботинок надо аж два раза стоять в общей очереди».

Багажные ленты также могут представлять опасность из-за мошенничества. Возле них очень часто стоит человек, который может потребовать деньги за багаж или просто украсть сумки, если турист расслабился и не следит за своим имуществом.


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