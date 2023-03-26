 

Счет идет на сотни миллионов: сколько денег получил родственник после смерти Познера

26.03.2023, 16:45, Новости дня
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После начала спецоперации авторская программа телеведущего пропала с Первого канала. Многие говорили, что уход Владимира Познера связан с его позицией относительно ситуации вокруг Украины, а также с совместными выступлениями с опальным Иваном Ургантом.

У многих возникали вопросы, на чем же зарабатывает ведущий? Как оказалось, у Познера есть очень прибыльный бизнес. Ресторан “Жеральдин” братья Познеры открыли вместе еще 20 лет назад, но управлением полностью занимался Павел, так как у телеведущего совершенно не было на это времени.

В одном из интервью Владимир рассказывал, что в начале “нулевых” его родственник бедствовал, вот и предложил открыть свой ресторан. По словам телеведущего, он согласился помочь брату, а именно договорился с мэром Юрием Лужковым, чтобы под ресторан им выделили хорошее место в центре Москвы.

С 2016 года телеведущий владеет заведением на Остоженке единолично, так как брат скончался. Теперь стало известно, сколько денег от ресторана получил родственник после смерти Павла Познера. По данным “Комсомольской правды”, только в 2022 году счет идет на сотни миллионов, точнее – 156 миллионов рублей. Чистой прибыли из этой суммы – 29 миллионов.


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