 

Мнение: НАТО ответит?

26.03.2023, 16:36, Разное
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Президент России Владимир Путин рассказал, что Москва и Минск договорились разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие.

Дословно: «С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, — рассказал Путин в специнтервью на телеканале «Россия 24».

США спокойно отреагировала на эту новость. В Пентагоне заявили, что не видят «….никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие».

А вот в МИД Германии (правда, пока неофициально) расценили заявление Путина как «новую попытку ядерного запугивания».

Подозреваю, что неофициальные комментарии заявления Владимира Путина не отражают то, что на самом деле думают в США и Пентагоне, в  Германии и  НАТО о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси.

Лично меня ничуть не удивит если в НАТО уже приняли решение перебросить ЯО, к примеру, в Финляндию (сразу после вступления этой страны в НАТО).

Или НАТО утрется, сделает вид, что ничего серьезного, заслуживающего внимания и требующего реагирования, не произошло?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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