Нападения на американцев в Сирии обострили конфронтацию США и Ирана

За последние дни группы, поддерживаемые Тегераном, пять раз атаковали военные базы Соединённых Штатов на северо-востоке Сирии. В результате одного из недавних инцидентов погиб один контрактник и были ранены несколько американских солдат. Президент Байден заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с исламской республикой, но пообещал защитить свои войска в регионе, пишет ABC News.

В Сирии растёт напряжённость. Один военнослужащий США получил ранение в ходе последних нападений на американцев со стороны групп, поддерживаемых Ираном. За последние два дня произошло пять подобных атак.

Президент Байден заявил, что США не стремятся к конфликту, но пообещал защитить американцев в регионе. Там находятся порядка 900 военнослужащих плюс американские контрактники, которые всё ещё сражаются с ИГ*. С репортажем из Вашингтона корреспондент ABC News Алекс Прешэ.

Сегодня вечером ABC News стало известно о новой атаке беспилотников на американскую базу, которую устроили проиранские силы в Сирии. Нападение произошло примерно в 2:19 ночи по местному времени, но дрон никого не ранил и не причинил значительного ущерба.

Это уже пятая атака с четверга. Иран предупреждает, что у него «есть преимущество и возможность ответить», если США продолжат принимать ответные меры против его войск в регионе. Но президент Байден обещает защищать американских военных, предупреждая, что если нападения продолжатся, то иранским группировкам грозит дальнейшее наказание.

ЖУРНАЛИСТ: Господин президент, Иран продолжает нападать на американцев. Не должен ли он заплатить более высокую цену, сэр?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы не собираемся останавливаться.

В результате пятничной атаки пострадал один военнослужащий. Сегодня он находится в стабильном состоянии. По словам американских чиновников, в четверг ситуация обострилась. Иранский беспилотник, начинённый взрывчаткой, взорвался на базе США на северо-востоке Сирии, в результате чего погиб американский контрактник, ещё один и пять военнослужащих получили ранения. Несколько часов спустя Соединённые Штаты нанесли ответный удар, направив истребители F-15 для уничтожения двух поддерживаемых Ираном объектов, на которых размещались беспилотники и транспортные средства.

ДЖО БАЙДЕН: Не сомневайтесь: Соединённые Штаты не стремятся — подчёркиваю, — не стремятся к конфликту с Ираном. Но готовьтесь к тому, что мы будем действовать решительно, чтобы защищать наших людей.

Около 900 американских военнослужащих и большое количество контрактников всё ещё находятся в Сирии, где они воюют с ИГ. Поддерживаемые Ираном группы предпринимают атаки, чтобы сорвать операции США в этом районе.

АЛЕКС ПРЕШЭ, корреспондент ABC News: Джонатан, с 2021 года было совершено около 80 подобных атак, что вызвало критику со стороны некоторых республиканских законодателей. По их мнению, президент Байден сделал недостаточно, чтобы предотвратить нападения. Тем не менее сегодня вечером Белый дом сообщил нам, что президент без колебаний будет защищать наших военных за границей. Джонатан?

Хорошо. С нами на связи из Белого дома был Алекс Прешэ. Спасибо, Алекс.

Дата публикации 26 марта 2023 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.