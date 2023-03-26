 

Криптовалютный смартфон Solana Mobile Saga поступит в продажу 13 апреля

26.03.2023, 15:24, Разное
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Компания Solana Mobile объявила через Twitter о начале продаж своего первого криптовалютного смартфона Saga, поддерживающего децентрализованные приложения, построенные на блокчейне Solana Blockchain. Он станет доступным уже 13 апреля.

Пользователи смогут торговать криптовалютами с помощью нового смартфона гораздо более простым способом. Для подтверждения транзакций достаточно прикоснуться к сканеру на задней панели.

Solana Mobile Saga получит 6,67-дюймовый плоский AMOLED-экран с частотой 120 Гц и разрешением Full HD+. Также будет использоваться 50-мегапиксельный сенсор камеры. Сверхширокоугольный модуль с 12 мегапикселями обеспечит дополнительную детализацию. Для селфи установлена 16-мегапиксельная камера. Операционной системой является Android 13.

Производитель также заявляет об использовании “титановых вставок”, рамки из нержавеющей стали и керамических крышек, а также флагманских материалов. Предзаказ на смартфон можно сделать уже сейчас, внеся 100 долларов. Ожидается, что в розницу он будет стоить порядка $1000, или 76,4 тыс. рублей.


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