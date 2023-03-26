 

Законопроект о создании свободной экономической зоны во вновь созданных регионах одобрен правительством

26.03.2023, 15:24, Разное
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Правительство РФ одобрило законопроект о создании свободной экономической зоны на территории Запорожской и Херсонской областей. Об этом пояснила пресс-служба Кабинета министров.

Для экономических зон будет действовать специальный режим, он предусматривает особый порядок налогообложения, субсидирование погашения процентных ставок по кредитам до 100% и безналоговую зону. По данным источников РБК, в республиках ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободная экономическая зона будет действовать до 2050 года. В Крыму и Севастополе она действует до 2039 года.

В публикации говорится, что закон о создании новой экономической зоны для четырех вновь созданных регионов страны вступит в силу в начале 2024 года.


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