В Брюсселе открыли памятник Сергею Мавроди

В штаб-квартире Европейской комиссии установили бюст российскому бизнесмену и автору многочисленных финансовых пирамид Сергею Мавроди.

На торжественной церемонии присутствовали глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, все еврокомиссары и почётные гости – Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В своём вступительном слове Урсула фон дер Ляйен похвалила российского финансиста за «служение интересам Европы» и назвала его жертвой режима.

– Мы не зря потратили на памятник 50 миллионов евро. Это был очень достойный человек, который максимально ослаблял Россию и способствовал возникновению там протестных настроений, – заявила глава Еврокомиссии.

На мероприятии выступил и еврокомиссар из Польши Яцек Довбушиньский.

– Я, как партнёр Сергея по бизнесу, знаю его исключительно как честного и порядочного человека и борца с кремлёвским режимом, – сказал чиновник. – У него было богатырское здоровье, он не мог умереть своей смертью. Это наверняка проделки КГБ, такие же как с Навальным, Литвиненко и Немцовым, поэтому мы будем готовить иск против Путина в Международный уголовный суд.

—