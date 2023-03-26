 

Прощай, пенсия: еле передвигающейся на костылях звезде советского кино Фатеевой обнесли квартиру

26.03.2023, 12:33, Новости дня
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Актриса живет затворницей в своей пятикомнатной квартире в Москве. Звезда фильмов “Три плюс два” и “Место встречи изменить нельзя” с трудом передвигается на костылях, да и в целом здоровье подводит – все-таки уже 88 лет, возраст дает о себе знать.

Наталья Фатеева практически не общается с родственниками, живет затворницей, а по хозяйству ей помогает домработница. Правда, как оказалось, девушка, приехавшая на заработки из бывшей советской республики, не чиста на руку. Пока актриса лежала в больнице, прислуга обчистила квартиру.

Прощай, пенсия! Как оказалось, домработница украла у больной звезды советского кино банковскую карту, на которую приходили пенсионные отчисления. Причем пропажу Наталья Фатеева заметила не сразу, а только через пару недель. Но помощницы уже и след простыл.

Правда, в ситуации с кражей есть и положительная сторона: актриса наконец стала общаться с дочерью. Наталью Фатееву называют женщиной с ледяным сердцем. И не зря. Актриса трижды становилась матерью, но ни одного из своих детей она толком не воспитывала. Старшую дочь звезда советского кино оставила с мужем после развода, сына отдала на воспитание своим родителям, а младшую дочь оставляла в детском саду на все лето. Когда младшей, Наташе, было 16 лет, Фатеева заставила девушку оставить сына в роддоме.


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