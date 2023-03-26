 

Невролог Ерохин объяснил, чем полезен сон на спине

26.03.2023, 9:51, Разное
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Врач Владимир Ерохин пояснил о преимуществах сна на спине. Оказалось, что это уменьшает боль в шее и позвоночнике.

Положение на спине помогает уменьшить давление на позвоночник и снимает напряжение. Преимущества данной позы объясняются еще и тем, что он уменьшает давление на шею, позвоночник и голову. Доктор говорит, что головные боли напряжения начинаются в шейном отделе. Это происходит из-за плохой осанки или наклона головы, например, при длительной работе за компьютером или постоянном разговоре по телефону. Сон на спине предотвращает такие боли, позволяя шее расслабиться.

Давление на диафрагму может ограничивать дыхание, когда человек лежит лицом вниз или на боку. Глубокого диафрагмального дыхания можно добиться, если лежать на спине. Исследования показали, что правильное дыхание во сне может улучшить настроение и концентрацию, а также снизить уровень стресса.


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