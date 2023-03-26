Поселился вместе с семьей в кладовке и сдал сына в интернат: что случилось с Пресняковым

26 марта Владимир Пресняков-старший отмечает 77-й день рождения. Сегодня артиста можно с полной уверенностью можно назвать счастливым человеком. Он добился больших успехов в творческой карьере, построил крепкую семью с единственной женой Еленой Пресняковой и воспитал замечательного сына, названного в его честь. Однако судьба композитора была отнюдь не безоблачной.

Владимир Пресняков вырос в музыкальной семье и с самого детства знал, что хочет связать жизнь с творчеством. Благодаря стараниям и упорству перед ним буквально открывались все двери. Тем не менее карьерный путь композитора не обошелся без трудностей.

В 1965 году музыкант начал свою карьеру в молдавском ВИА “Норок”, но вскоре ансамбль был запрещен приказом министра культуры. Позже Пресняков начал активно выступать по стране уже с собственным коллективом “О чем поют гитары”. Однако в 1975 году и этот ВИА был расформирован из-за очередного запрета Минкульта. К счастью, после череды трудностей артисту улыбнулась настоящая удача. Он начал выступать в коллективе “Самоцветы” и сделал рывок в своей карьере.

В чем Владимиру Преснякову повезло с первой же попытки, так это в личной жизни. Будущую супругу, Елену, он встретил во время работы в Свердловской филармонии. Вскоре красавица стала женой артиста. Владимир и Елена прожили вместе много счастливых лет и ни разу не задумались о разводе. А ведь их совместная жизнь не всегда была простой.

Супругам было всего 22 года, когда у них родился сын Владимир. Тогда молодая семья ютилась в кладовке у родителей Елены и не могла себе позволить даже кроватку для малыша. К счастью, финансовые трудности не смогли разрушить брак. Пресняковы всегда поддерживали друг друга и активно работали, чтобы обеспечить ребенку лучшее будущее. Однако из-за плотного гастрольного графика у них не получалось постоянно быть рядом с сыном.

Творческие родители часто оставляли отпрыска с родственниками, а когда ему исполнилось семь лет, и вовсе временно сдали в интернат. К счастью, испытание постоянными разлуками семья тоже прошла успешно. Сегодня у Владимира Преснякова-младшего прекрасные отношения с родителями.