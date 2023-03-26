Мао Цзэдун перед смертью принял православие

В Национальном музее Китая открылась выставка, посвящённая 130-й годовщине со дня рождения Мао Цзэдуна.

В экспозиции впервые представлены документы о личной жизни основателя КНР, в том числе его письмо патриарху Московскому и всея Руси Пимену с просьбой провести обряд крещения.

– Всю свою жизнь Мао был почитателем великой русско-советской культуры. Именно через творчество русских писателей он в итоге пришёл к православной вере, которую принял за месяц до своей кончины, – рассказал главный научный сотрудник музея Ли Си Цин.

На выставке также представлены фотографии обряда крещения – для совершения таинства из Москвы прилетел сам патриарх. Согласно завещанию, Мао, получивший имя Владимир, должен был быть похоронен на православном кладбище в Харбине. Однако руководство КНР по политическим соображением приняло решение захоронить основателя республики в Пекине.

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