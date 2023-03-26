 

Мао Цзэдун перед смертью принял православие

26.03.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Национальном музее Китая открылась выставка, посвящённая 130-й годовщине со дня рождения Мао Цзэдуна.

В экспозиции впервые представлены документы о личной жизни основателя КНР, в том числе его письмо патриарху Московскому и всея Руси Пимену с просьбой провести обряд крещения.

– Всю свою жизнь Мао был почитателем великой русско-советской культуры. Именно через творчество русских писателей он в итоге пришёл к православной вере, которую принял за месяц до своей кончины, – рассказал главный научный сотрудник музея Ли Си Цин.

На выставке также представлены фотографии обряда крещения – для совершения таинства из Москвы прилетел сам патриарх. Согласно завещанию, Мао, получивший имя Владимир, должен был быть похоронен на православном кладбище в Харбине. Однако руководство КНР по политическим соображением приняло решение захоронить основателя республики в Пекине.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11.22 / Скандалы: Концы в воду

22.04.22 / Мнение: О малость ох… уехавшей Ксюше Собчак

05.02.23 / Мат, обвинения и угрозы: стало известно о проблемах в семье Николаева и Проскуряковой

31.01.22 / Лавров о вхождении Украины в НАТО: Подорвет отношения России и Запада

29.11.21 / Кому и на сколько увеличат пенсии с 1 декабря

31.03.21 / Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София поделились новыми фото своих сыновей

15.02.22 / Стефания Маликова отметила день рождения без бойфренда хоккеиста Кирилла Капризова

16.10.20 / Татьяна Навка, Константин Хабенский и другие на премьере фильма “Доктор Лиза”

25.01.22 / Мнение: О пользе сокращений

10.09.21 / Для проведения профилактических работ с 15 по 19 сентября в России отключат интернет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика