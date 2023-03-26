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26.03.2023, 9:24, Разное
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В неожиданном обращении к нации начальник московского штаба по борьбе с экстремизмом, генерал-майор Иванов, призвал россиян отказаться от использования цифр в своей повседневной жизни.

– Цифры, в своей сути, являются знаком экстремизма и капитализма, и использование их только укрепляет тенденции к материализму и потребительскому обществу, — заявил генерал-майор Иванов на пресс-конференции.

По его словам, использование цифр в адресах, номерах телефонов, датах, времени и других аспектах жизни должно быть заменено на использование словесных описаний, чтобы укрепить национальную идентичность и сохранить культурные традиции России.

Однако, многие россияне выразили свое несогласие с этой инициативой, называя ее «абсурдной» и «смешной». Некоторые даже предложили использовать замену цифрам буквы алфавита, чтобы не нарушать логику системы нумерации.

Эта идея вызвала новые споры и дискуссии о том, как лучше всего сохранить культурное наследие и традиции в современном мире, и стала главной темой разговоров на всей территории России.

Несмотря на критику и недовольство, генерал-майор Иванов подчеркнул, что его предложение является серьезным шагом в борьбе с экстремизмом и сохранением культурной идентичности России, и он намерен продолжать работу в этом направлении.

Ненадежный источник: “Нейроновости GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI”


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