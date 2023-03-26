Ужасы туннеля Хусак: Множество погибших при строительстве и толпы призраков

Туннель Хусак (Hoosac) построенный в США в XIX веке, был, возможно, проклят или все дело было в аномальной зоне. Так или иначе, при его строительстве погибло очень много людей, а затем стали сообщать о жутких темных призрачных фигурах.

Все началось, когда американские инженеры-железнодорожники начали разрабатывать идеи кратчайшего пути между городами Бостон и Нью-Йорк. В 1851 году началось масштабное строительство железнодорожной ветки, важной частью которой должен был стать туннель под горной цепью Хусак.

Туннель имел протяженность 5 миль и тянулся вдоль реки Дирфилд от городка Флорида до Норт-Адамса. Рабочие пробивали туннель в основном лишь кирками, а для взрывания использовали обычный черный порох. В туннеле постоянно случались обвалы, а вентиляция просто отсутствовала. В итоге только на этой стадии прокладывания туннеля погибло множество человек. Точные цифры неизвестны, но по слухам, счет шел на многие десятки.

К 1866 году, через четырнадцать лет после начала работ, рабочим выдали динамит. Теперь работы пошли быстрее, но и количество погибших от взрывов начало возрастать. А потом началась мистика.

Днем 20 марта 1866 года команда из трех рабочих: Ринго Келли, Неда Бринкмана и Билли Нэша проводила контролируемый подрыв с использованием динамита. Келли по неизвестной причине произвел взрыв раньше, чем Нэш и Бринкман оказались в укрытии, в итоге их двоих насмерть завалило камнями.

Келли не пострадал, но после этого трагического инцидента он стал стал очень замкнутым, нервным и пугливым. Своим коллегам он рассказывал о том, что за ним ходят странные теневые фигуры, а когда однажды он находился в туннеле один, то услышал зловещий шепот из ниоткуда.

Еще через какое-то время Келли внезапно пропал, а позже его труп был найден в том самом месте, где завалило Бринкмана и Нэша. Местный шериф объявил, что Келли задушили и, может быть, это сделал кто-то из родных погибших, чтобы отомстить Келли за оплошность.

Но после этого случая и другие рабочие начали все чаще говорить о том, что они видят темные фигуры, двигающиеся вне досягаемости их фонарей. Иногда рассказывалось, что эти призрачные фигуры громко стонут от боли, иногда, что они кричат “оглушительно и ужасно”.

Вскоре распространился слух, что эти фигуры являются призраками погибших Нэша и Бринкмана, которые теперь навсегда поселились в туннеле. Из-за страха перед ними, множество рабочих стали увольняться и в какой-то момент их стало так много, что теперь это влияло на скорость строительных работ.

В попытке решить “призрачную” проблему, одни начальники стали вызывать в туннель священников, чтобы те “очистили” проход, в то время как другие звали ученых, чтобы те рассказали рабочим, что призраков не существует.

В 1868 году начальство попросило Пола Трэверса, квалифицированного инженера-механика и уважаемого офицера кавалерии, приехать и осмотреть туннель, надеясь, что тогда слухи могут быть окончательно развеяны. Но вместо того, чтобы согласиться с теорией строительной компании о том, что странные шумы были вызваны ветром, дующим через сеть туннелей, инженер принял сторону рабочих и заявил, что лично столкнулся в туннеле с призраками.

Он утверждал, что во время своего визита он был “атакован” леденящими душу звуками мертвецов и умирающих, и испытал от этого “ужасающие последствия”, которых он не испытывал со времен участия в Гражданской войне.

Через месяц после того, как Трэверс провел инспекцию туннеля, на насосной станции туннеля произошел мощный взрыв из-за скопления бензина. К слову, почему там произошло скопление бензина, так и осталось загадкой.

Тринадцать рабочих, которые в то время работали в туннеле, были захвачены этим взрывом. Большинство из них погибли мгновенно, но последующая участь немногих выживших было куда более страшной. Выжившие быстро поняли, что обратного пути нет, и обнаружили, что их все глубже и глубже заталкивает в глубины сети туннелей бесконечная волна мутной воды.

Те, кто не утонул, продержались немного дольше, цепляясь за различные куски дерева, но из-за разрушенных взрывом воздушных насосов туннеля они в конечном итоге медленно задохнулись.

Потребовалось несколько месяцев, чтобы осушить этот участок туннеля, и за это время несколько раздутых трупов погибших рабочих выплыли из затопленного туннеля и были обнаружены в местных реках.

С этими трупами тоже связано много мистики, поскольку каждое из этих тел, как считается, было обнаружено лишь потому, что таинственная теневая фигура приводила местных жителей к телу. А затем странная фигура исчезала, словно “выполнив свою работу”.

Один рабочий утверждал, что однажды увидел группу мужчин с кирками на плечах, идущих к ближайшей заполненной водой яме. Он позвал их, но те проигнорировали его, однако мужчина все равно решил пойти за ними.

Он недолго шел за группой, когда те остановились прямо у края ямы с водой и исчезли. Когда мужчина добежал до этого места, он обнаружил, что в куче жидкой грязи у ямы нет никаких следов, как будто те люди были призраками.

А потом он увидел человеческую фигуру, барахтающуюся в яме, и тишину огласили оглушительные крики человека, который явно испытывал сильные страдания. Мужчина подошел к самому краю и крики тут же прекратились когда он увидел в воде окровавленное тело молодого рабочего.

Этот молодой парень был одним из тех тринадцати погибших рабочих, так что он явно был мерт до того, как мужчина обнаружил его тело. Тогда кто же так сильно кричал? И кем была та исчезнувшая группа людей с кирками? Тоже призраки?

Постепенно были найдены и похоронены все тринадцать рабочих и после того истории про таинственные фигуры сошли на нет. Однако рабочие продолжали слышать в туннеле странные звуки и бестелесные голоса, что побудило администрацию предпринять дальнейшие шаги для “разоблачения лжи”.

25 июня 1874 года на строительство туннеля для инспекции приехали суперинтендант Джеймс Р. Маккинстри и доктор Клиффор Дж. Оуэнс. Вечером, когда в туннеле уже не было рабочих, они спустились туда и какое-то время шли по проходу, прежде чем услышали жуткий стонущий вопль. Это звучало как будто где-то рядом находится раненный человек.

А затем впереди возникло свечение и этот огонек стал приближаться к Маккинстри и Оуэнсу. Когда он стал ближе, он изменил цвет, став неестественно ярко-голубым. Оуэнс позже скажет, что он никогда раньше не видел ничего с таким интенсивным свечением.

Потом огонек стал менять форму, обретая человеческие очертания. Теперь он выглядел как мужчина, только без головы. Маккинстри и Оуэнс от страха застыли на месте, затаив дыхание, а безголовая фигура парила совсем рядом с ними, невысоко над землей.

На несколько мгновений мужчин окружила жуткая тишина, прежде чем сверхъестественная фигура издала страшный пронзительный вопль. После этого фигура “уплыла” обратно в темные глубины туннеля.

Через три месяца после того, что случилось с Маккинстри и Оуэнсом, местный охотник по имени Фрэнк Вебстер исчез в лесу недалеко от строительной площадки. Три дня спустя он был найден в дезориентированном состоянии на берегу реки Дирфилд. Когда его спросили, что произошло, он заявил, что охотился на оленей в лесу, когда услышал, как кто-то зовет его.

Голоса привели его в близлежащую расщелину в горной породе. Когда охотник заглянул туда, он увидел плохо освещенную пещеру, где человеческие темные фигуры били кирками по камню. Вот только они не издавали ни звука.

Когда Фрэнк позвал их, они не обратили на него внимания, но тут же внезапная невидимая сила выхватила у него охотничье ружье и неоднократно била им Фрэнка, пока он не потерял сознание. Фрэнк уверял, что все рассказанное им правда и что то, что его нашли без ружья и всего покрытого синяками и ссадинами, словно его кто-то сильно избил, безоговорочно подтверждает это.

В последующие годы никаких других громких инцидентов в туннеле вроде как не происходило. На его постройку ушло более 25 лет и миллионы долларов. Всего на его строительстве по официальным данным погибло 135 человек. 9 февраля 1875 года по нему прошел первый поезд.

Но паранормальные явления не закончились. Теперь мало кто слышал бестелесные голоса, но историй про странные летающие “сферы света” становилось все больше.

В середине 1875 года Харлан Малвани, сотрудник железнодорожной компании Бостон и Мэн, доставлял в туннель груз древесины, чтобы заменить поврежденные деревянные опоры. Он заехал в туннель с грузом на своем фургоне, запряженном лошадьми.

Члены команды технического обслуживания должны были последовать за ним, но когда они собрали свои инструменты и уже хотели войти в туннель, оттуда им навстречу выскочил фургон Харлана. Его лошади гнали так, словно их преследовало что-то ужасное. Они даже пытались лягаться на ходу.

Когда фургон промчался мимо людей, они успели заметить самого Харлана, очень бледного, застывшего на своем месте спереди с выражением крайнего ужаса на лице. Фургон умчался прочь и никто не мог догнать его. Он пропал.

Несколько дней спустя местный охотник обнаружил фургон Харлана с лошадьми на лесной поляне в трех милях от входа в туннель. Груз древесины в фургоне лежал нетронутым, а пальто и трубка Харлана лежали на его сиденье, но самого Харлана нигде не было видно. Харлана Малвани так и не нашли живым или мертвым.

К 1970-м годам призрачная слава туннеля Хусак почти забылась, но однажды крупная газета написала статью о них, что вызвало новую волну общественного интереса. К туннелю начали приезжать различные исследователи паранормальных явлений, надеясь снять сферы или призраков на фото или видео, или зафиксировать их голоса.

В 1973 году большой скептик по части паранормальных явлений по имени Бернард Хастаба объявил, что он пройдет весь туннель пешком, чтобы опровергнуть все истории о том, что там происходит что-то странное.

Под наблюдением группы зрителей Бернард вошел в туннель через вход Норт-Адамс-энд и… больше его никто не видел. На следующий день спасательная команда пошла по его следам, пройдя туннель насквозь, но они не нашли никаких доказательств того, что он был в туннеле. Казалось, что он растворился в воздухе.

В 1976 году один исследователь туннеля утверждал, что видел призрак старика в одежде шахтера. Когда он столкнулся с призрачной фигурой, та вошла прямо в скалу и пропала.

Другая исследовательница по имени Эли Олмейкер утверждала, что увидела темную фигуру, которая внезапно возникла рядом с ней, прежде чем таинственным образом исчезнуть через несколько мгновений. Кроме того, она утверждала, что даже записала приглушенные звуки стонов и плача на свой магнитофон, но эти доказательства никогда не были официально подтверждены.

Джозеф Импако, служащий железной дороги, утверждал, что призраки туннеля дважды спасали его жизнь. Однажды вечером Джозеф снимал лед с рельсовых путей на слепом повороте возле северного входа в туннель, когда мужской голос внезапно прошептал ему в уши “Беги, Джо, беги”.

Он прекратил работу и огляделся, но никого не нашел. Мгновение спустя Джозеф почувствовал сильный толчок в грудь и его отбросило в сторону от путей. Вскоре после этого из-за угла на неожиданно высокой скорости выехал поезд. Если бы некто не предупредил Джозефа и не откинул его с путей, тот бы погиб.

Месяц спустя Джозеф пережил нечто подобное. На этот раз он пытался высвободить замороженные колеса грузовых вагонов, когда тот же голос прошептал “Джо! Брось это, Джо!” – ему в уши. Джозеф инстинктивно выпустил металлический лом, который держал в руках, а когда лом коснулся рельса, то возник взрыв от напряжения более 11 тысяч вольт. От этого взрыва Джозефа отбросило в стену, но он остался живым и не был ранен.

Оказалось, что линия электропередачи была закорочена и упала на рельсы неподалеку. Если бы Джозеф коснулся рельсов, то погиб бы, а так получилось, что доброжелательное привидение еще раз спасло Джозефу жизнь.

Туннель Хусак на данный момент все еще действующий, хотя по нему в основном ходят грузовые поезда, пассажирские очень редко.