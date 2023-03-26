Шокирующие масштабы преступлений – Два доклада ООН по Украине

Прошло уже больше года [13 месяцев] с тех пор, как Российская Федерация начала вооруженное нападение на Украину, которое обернулось колоссальными человеческими потерями, немыслимыми нарушениями прав человека, в том числе произвольными казнями, пытками, сексуальными надругательствами и другими издевательствами над гражданскими лицами со стороны российских вооруженных сил, а также издевательствами над военнопленными с обеих сторон.

Под эгидой Управления ООН по правам человека были опубликованы два доклада по Украине: один по обращению с военнопленными и другой относительно общей ситуации с правами человека. Документы были подготовлены Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине.

Представляя эти документы, глава Миссии Матильда Богнер напомнила о самом главном праве человека – праве на жизнь и его святости, о важности защиты человеческого достоинства и уважения основных принципов человечности.

Она сообщила, что Мониторинговая миссия ООН, которая выявляет нарушения прав человека и международного гуманитарного права, задокументировала гибель более восьми тысяч гражданских лиц. 14 тысяч мирных жителей получили ранения. Более 90 процентов пострадавших стали жертвами ракетных обстрелов, использования в населенной местности оружия взрывного действия или мин. При этом реальные цифры погибших, как сказала представитель ООН, намного выше.

Право на жизнь и человеческое достоинство

На оккупированных территориях Украины эксперты ООН выявили и задокументировали серию произвольных казней и нападений на гражданских лиц со стороны вооруженных сил России, а также повсеместные произвольные задержания людей и насильственные исчезновения.

– С 24 февраля 2022 года мы задокументировали 621 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний гражданских лиц вооруженными силами Российской Федерации. Мы провели интервью со 127 гражданскими лицами, ранее задержанными и затем освобожденными. Примерно 90 процентов из них сообщили, что представители российских вооруженных сил и службы безопасности России прибегали к пыткам и жестокому обращению с ними во время содержания под стражей, в некоторых случаях совершали сексуальное насилие, – сказала глава Мониторинговой миссии. Она сообщила, что пятеро пострадавших в результате жестокого обращения и пыток – мальчики-подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

Члены Миссии выявили информацию о 91 случае насильственных исчезновений и произвольных задержаний, совершенных украинскими силовыми структурами. Из 73 жертв, с которыми им удалось провести интервью, больше половины сообщили, что подвергались пыткам или жестокому обращению.

– Пытки и произвольное лишение жизни абсолютно запрещены. Все виновные в таких деяниях должны быть привлечены к ответственности, а жертвы и их родственники должны иметь доступ к механизмам правовой защиты и правосудию. В этой связи мы приветствуем недавнее принятие Верховной Радой Украины закона о внесении изменений в Уголовный кодекс с целью согласования национального законодательства с Конвенцией ООН против пыток, – отметила Матильда Богнер.

Она рассказала о случаях сексуального насилия, связанного с конфликтом. В числе пострадавших – не только женщины, но и мужчины, и дети. Большая часть выявленных изнасилований были совершены представителями вооруженных сил, правоохранительных органов и персоналом пенитенциарных учреждений Российской Федерации. К 24-м случаям надругательств, вероятно, причастны представители службы безопасности Украины, полиции Украины и украинские гражданские лица или члены сил территориальной обороны.

Сексуальное насилие часто совершалось во время содержания под стражей гражданских лиц или военнопленных, а также в жилых районах, которые контролировались вооруженными силами Российской Федерации.

Представитель ООН рассказала о задокументированных случаях перемещения гражданских лиц в районы на оккупированной территории или в Российскую Федерацию, некоторые из которых могут быть равны принудительному перемещению или депортации. В частности, депортации подверглись взрослые и дети из интернатов или других учреждений социальной защиты, а также дети, которые остались без взрослых в некоторых районах Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской и Одесской областей, оккупированных Российской Федерацией или временно находившихся под контролем вооруженных сил России.

Военнопленные

Говоря о докладе, который касается обращения с военнопленными, глава Мониторинговой миссии ООН сообщила, что ее команда опросила более 400 военнопленных, примерно по 200 с каждой стороны.

Украина, по ее словам, предоставила членам Миссии «беспрепятственный конфиденциальный доступ к официальным местам интернирования российских военнопленных». Россия же такого доступа не предоставила. Однако члены Миссии все же смогли провести «конфиденциальные интервью с украинскими военнопленными после их освобождения».

Обращение с российскими военнослужащими

Рассказывая о российских военнослужащих, оказавшихся в плену Украины, Матильда Богнер сообщила о произвольных казнях около 25 российских военнопленных и других лиц, прекративших участие в военных действиях. Эти казни, по ее словам, были совершены вооруженными силами Украины.

– Часто это происходило сразу после захвата в плен прямо на поле боя. Нам известно, что власти Украины проводят расследование по пяти случаям, которые касаются 22 жертв, но у нас нет данных по судебному производству в отношении виновных, – отметила представитель ООН.

По ее словам, почти половина из 229 российских военнопленных, с которыми они провели интервью, рассказали о пытках или жестоком обращении со стороны военнослужащих вооруженных сил Украины и СБУ, а также, в меньшей степени, сотрудников пенитенциарных учреждений. Большинство таких случаев происходило на первых этапах задержания и допроса. Военнопленных, по ее словам, избивали, им стреляли в ноги, наносили ранения, пытали электрическим током, угрожали сексуальным насилием или смертью, в том числе путем имитации казни. В местах содержания пленных, таких как следственные изоляторы или лагерь для военнопленных, сообщений о жестоком обращении было значительно меньше. Хотя поступали отдельные жалобы об избиение в некоторых из этих учреждений в Днепре, Виннице и Харькове весной прошлого года.

– По международному праву военнопленные не должны содержаться в изоляции, – подчеркнула представитель ООН. В этом контексте она приветствовала создание в апреле 2022 лагеря для военнопленных во Львовской области.

Российская Федерация не создала ни одного такого лагеря, и военнопленные содержатся в изоляции.

Обращения с украинскими военнослужащими

Миссия ООН зафиксировала произвольные казни 15 украинских военнопленных сразу же после их захвата вооруженными силами России. 11 из этих казней были совершенны военными и контрактниками из «Группы Вагнера».

Из 203 украинских военнопленных, которых члены Миссии опросили, 67 процентов сказали, что попали в руки российских сил после того, как командиры договорились о сдаче в плен. В этих случаях особо грубых правонарушений во время пребывания в плену не было.

Однако большинство украинских военнопленных, которые попали в плен во время боя, подвергались пыткам. Военнослужащие вооруженных сил России и сотрудники ФСБ жестоко обращались с ними, выбивая военную информацию, запугивали или унижали их. Многие сообщили, что их избивали, подвергали электрическому току, а в некоторых случаях – простреливали конечности или наносили им ранения. Распространенным явлением была также имитация казни. В докладе описан случай, когда военнопленный умер от полученных травм через несколько часов после пыток.

Условия содержания под стражей многих украинских военнопленных были шокирующими, сказала Матильда Богнер. Она добавила, что военнопленных плохо кормили и не лечили. В докладе описано, как пятеро военнопленных умерли из-за того, что им не оказали медицинскую помощь.

Количество задокументированных случаев пыток и жестокого обращения во время интернирования в пенитенциарных учреждениях шокирует – более 84 процентов украинских военнопленных прошли через эти круги ада, сообщила Богнер. Работники пенитенциарных учреждений России и подконтрольных ей территорий подвергали военнопленных так называемым «поздравительным избиениям» после их прибытия, регулярно избивали, пытали электрическим током во время проверок в камерах или во время прогулок по территории учреждения. Бывшие военнопленные рассказывали, что боялись еженедельных походов в душ, которые неизбежно заканчивались избиением и унижениями, часто с сексуальным подтекстом.

Рекомендации

– Жестокость и серьезные последствия [войны] для гражданского населения, которое мы наблюдали в течение последнего года, будут и дальше продолжаться, если обе стороны конфликта не обеспечат полное соблюдение международного гуманитарного права, – подчеркнула глава Мониторинговой миссии ООН.

Она заявила, что любые нарушения международного гуманитарного права должны немедленно пресекаться, и прежде всего, в рядах самой армии, а также путем проведение эффективных расследований и привлечения виновных и командующих к ответственности.

– Нельзя допускать никаких случаев произвольных казней, пыток, жестокого обращения, произвольных задержаний и сексуального насилия, – сказала Матильда Богнер.