В России якобы создан аналог ChatGPT

В РФ создан аналог ChatGPT – российская компания Sistemma запустила свою нейронную сеть SistemmaGPT. Предприятия уже могут протестировать ее, пишет РИА Новости.

Sistemma, российская IT-компании, специализирующейся на моделировании, анализе и обработке данных, разработала отечественный аналог ChatGPT, используя свои исследования и наработки Стэнфордского университета.

В сообщении говорится, что модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и может быть адаптирована для отечественных предприятий и пользователей. По данным компании, программа может использоваться как на русском, так и на английском языке. Она способна находить информацию и помогать пользователям, подобно виртуальным помощникам, отвечать на электронные письма и создавать список рекомендаций.

Фаза бета-тестирования программы начнется с июня 2023 года.