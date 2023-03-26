 

Готовим квартиру к лету: правила отличной уборки

26.03.2023, 8:27, Новости дня
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С наступлением весны многие задумываются о проведении генеральной уборки в доме. Но с чего же начать? Прежде всего, необходимо проверить наличие необходимых для наведения порядка вещей – таких, как губки, тряпки, скребки, швабра, ведро и тазик. А начать следует с комнаты, которая является дальней. Если в ваши планы входит мойка окон, а погода к этому располагает, то сначала нужно приступить именно к этому процессу. Шторы и тюль следует снять и закинуть в стиральную машину.

Так называемую ревизию нужно провести на балконе – избавить его от ненужных вещей, скопившихся за зиму. Тот же процесс важно провести и в шкафу. Зимние вещи лучше спрятать в дальний ящик, ведь они в ближайшие полгода не понадобятся. Кстати, в карман зимней куртки можно положить крупную купюру, о которой вы наверняка к зиме забудете, а значит, эта находка будет очень приятной.

Обратите внимание и на домашний текстиль. Помыть следует пледы, декоративные наволочки, коврики. А ковер нужно не просто пропылесосить, но и тщательно помыть. В этом могут помочь компании по чистке ковров. Комнатные растения также нуждаются в особой заботе. Поскольку весна – это период цветения, стебли следует подрезать, убрать сухие листья, а некоторые растения можно пересадить.


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