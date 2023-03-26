Натуральные скрабы, кокосовое масло, лосьон: модные бьюти-продукты, которые дерматологи просто терпеть не могут

В большинстве случаев люди привыкли доверять косметическим средствам, имеющим штамп «одобрено дерматологами». И это действительно правда, что рекомендации этих специалистов имеют особую профессиональную ценность. Но задумывались ли вы когда-нибудь, какие косметические средства никогда бы не порекомендовали дерматологи?

Да, есть продукты, которые бы профессионалы никогда не нанесли на кожу своих клиентов. Вероятно, вам тоже не стоит этого делать. В этой статье вы прочтете о косметических продуктах, которые просто ненавидят дерматологи.

Лосьон для рук и тела

Дерматологи обычно используют кремы, которые содержат более высокую вязкость, чем лосьоны. Кремы проникают в кожу и создают барьер, предотвращающий потерю влаги. Что касается лосьонов, они не способны оказать такого эффекта, потому как в них обычно содержится больше воды. Лосьон больше подходит для не слишком сухой кожи, а вот на лицо его и вовсе лучше не наносить.

Маски для лица с активированным углем

У этого популярного продукта много противников среди профессиональных дерматологов. Маски для лица с активированным углем содержит агрессивные ингредиенты, которые негативно сказываются на качестве кожи, лишая ее натуральных масел. Держитесь подальше от всех этих черных масок для лица.

Солнцезащитный спрей

Солнцезащитные спреи очень удобны в использовании, но дерматологи предпочитают солнцезащитные кремы. При распылении этот продукт частично теряет свои активные элементы, прежде чем достигает кожи.

Кроме того, такие спреи вредны для окружающей среды. Дерматологи полагают, что кремы, содержащие оксид цинка, мягче воздействует на кожу и более эффективны. Эти продукты отражают ультрафиолетовые лучи и не поглощают их. Возьмите солнцезащитный крем с оксидом цинка вместо спрея.

Масло для загара

Масло для загара также не является любимым косметическим средством дерматологов. У них низкая защита от ультрафиолетовых лучей, а также эти продукты закупоривают поры, что ухудшает состояние кожи. Многие люди используют только масло для загара без настоящего солнцезащитного крема, что повреждает кожу. Сначала необходимо нанести крем, затем использовать масло.

Крем с гидрокортизоном

Этот крем очень сильный стероидный продукт, который следует используют только при серьезных кожных заболеваниях. Тем не менее, некоторые люди предпочитают использовать его для лечения своих прыщей без рецепта врача.

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В глазах профессионального дерматолога это настоящий ужас. И вот почему: сильные косметические средства могут вызвать сыпь, истончение кожи, дерматит, а также стероидные угри после длительного использования. Кремы с гидрокортизоном могут полностью повредить барьер кожи в долгосрочной перспективе при неправильном использовании.

Маски для ног

Дерматологи не рекомендуют использовать увлажняющие или питательные маски для ног, особенно это касается отшелушивающих средств с AHA и BHA. Эти продукты содержат сильнодействующие ингредиенты, из-за которых ноги начинают шелушиться. Вместо этого следует воспользоваться увлажняющим кремом, который может сделать кожу мягкой как у младенца без трещин и сухих пятен.

Кокосовое масло

Оно хоть и очень популярно, особенно для приготовления пищи, а также выпечки, но его еще и часто используют для увлажнения кожи. Но это не лучший вариант для ухода за лицом. Кокосовое масло делает кожу жирной и закупоривает поры, что может привести к еще большему количеству прыщей и пигментации. Лучше наносить кокосовое масло на волосы, а не на лицо.

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Натуральные скрабы

Они хоть стоят недорого и хорошо справляются с возложенными на них обязанностями, но у такого ухода есть и обратная сторона. Жесткие скрабы для лица имеют частички натурального происхождения, которые могут оказаться очень острыми, вызывая раздражение и повреждения кожи.

Средства, которые в составе имеют измельченную ореховую скорлупу или косточки ягод, лучше всего оставить на полках в магазине. Рекомендуется пользоваться нежными скрабами с гладкими шариками.

Шампунь

Когда вы принимаете душ или ванну, вам может показаться отличной идеей использовать для мытья тела и лица шампунь. Но наносить его на кожу лица нельзя. Делать это можно лишь в чрезвычайных ситуациях, когда под рукой не оказалось привычных ощущающих средств.

Шампунь предназначен исключительно для волос и кожи головы. В шампунях имеются поверхностно-активные вещества, удаляющие жир и грязь. Но эти продукты слишком жесткие для нежной кожи лица и могут способствовать воспалению, раздражению и снижению защитного барьера.

Обычное мыло

Обычное мыло не рекомендуется использовать в качестве очищающего средства для тела и лица, так как оно лишает кожу питательных веществ, что может привести к снижению эластичности кожи. Жесткие химические вещества провоцируют потерю влаги кожей, делая ее грубой и сухой. Иногда из-за воздействия мыла может даже появиться зуд. В качестве альтернативных средств следует воспользоваться нежными продуктами без запаха, которые содержат в составе питательные вещества.

Увлажняющие средства с коллагеном

Молекулы коллагена, как показывают исследования, слишком большие, чтобы эффективно работать в креме для лица. Они попросту не способны проникнуть глубоко в кожу. Если вы приобретаете такие продукты, вы просто получаете средство по завышенной цене. Оно хоть и не навредит вашей коже, но вот кошельку – вполне может.

Сыворотки с ароматом

Парфюмерные отдушки самый распространенный аллерген, кроме того, эти вещества способны привести к ухудшению состояния кожи.