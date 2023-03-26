Несмотря на действия регуляторов и центробанков, Уолл-Стрит не уверен в том, что худшее для банков позади

Опасения по поводу немецкого Deutsche Bank привели к падению американских акций, пишет ABC News. У инвесторов продолжает вызывать беспокойство здоровье мировой банковской системы, говорится в материале. Поэтому, несмотря на все действия регуляторов и центральных банков, Уолл-Стрит, похоже, не уверен в том, что худшее для банков позади.

Американские акции резко упали после того, как возникли новые опасения по поводу Deutsche Bank. С подробностями по этой и другим бизнес-новостям корреспондент ABC News по вопросам бизнеса Алексис Кристофорус.

Алексис, что вы сегодня наблюдаете?

АЛЕКСИС КРИСТОФОРУС, корреспондент ABC News: Дайан, я наблюдаю, как к акциям этого банка вновь приковано внимание СМИ. В эту пятницу они резко упали на фоне того, как у инвесторов продолжает вызывать беспокойство здоровье мировой банковской системы.

Несмотря на недавние действия регуляторов и центральных банков, Уолл-Стрит, похоже, не уверен в том, что для банков худшее позади. Они испытывают самые серьёзные падения со времён финансового кризиса 2008 года.

Инвесторы уже третий день подряд сбрасывают акции немецкого Deutsche Bank после резкого роста расходов на страхование рисков дефолта его облигаций. Здесь, у нас, инвесторы вновь избавляются от акций региональных банков, среди которых — First Republic Bank и Pacific Western Bank.

Вместо этого инвесторы по обе стороны Атлантики переключаются на безопасные правительственные облигации.

Между тем, как показал новый опрос, большинство американцев сомневаются в том, что их дети будут более обеспеченными, чем они. В опросе Wall Street Journal / NORC приняли участие более тысячи совершеннолетних (американцев. — ИноТВ), и 78 процентов заявили, что, по их мнению, жизнь поколения их детей будет не такой хорошей, как у них самих главным образом потому, что люди теряют веру в силу высшего образования и его способность продвинуть их (детей. — ИноТВ) вверх по экономической лестнице.

56 процентов респондентов заявили, что четырёхлетнее обучение в колледже не стоит своих денег, поскольку люди часто выпускаются без конкретных рабочих навыков и с огромным долгом.

Кроме того, как показал опрос, приблизительно 4 из 10 человек заявили, что расходы на здравоохранение и жильё вызывают у них наибольшее беспокойство. Почти две трети заявили, что основную тревогу у них вызывает инфляция.

Chevrolet Camaro уезжает в закат. Компания General Motors заявила, что прекратит производство текущего поколения этого мощного автомобиля после перехода в 2024-й модельный год. И хотя Camaro до сих пор популярен на гоночных трассах, однако его продажи в последние годы падали, особенно за пределами США.

Однако, фанаты Camaro, не отчаивайтесь. Компания General Motors заявила, что над преемником Camaro уже ведётся работа. Он, Дайан, скорее всего, будет электрокаром. Кстати говоря, компания General Motors надеется, что все её автомобили к 2035 году будут с электрическим двигателем.



Интересно.

АЛЕКСИС КРИСТОФОРУС: Да.

Мы будем не заправляться, а заряжаться.

АЛЕКСИС КРИСТОФОРУС: (Смеётся.) Да.

Алексис, благодарю вас.

И если вы хотите лично задать Алексис вопрос на финансовую тему, то оставьте сообщение в нашем Instagram*-канале ABC News Live. И, возможно, в ближайший четверг в этой студии она ответит именно на ваши вопросы.

Дата публикации 24 марта 2023 года.

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