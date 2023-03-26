С утра к забастовщикам, вечером к погромщикам — TF1 о тяжёлых буднях французских полицейских в период массовых протестов

С начала протестов против пенсионной реформы во Франции спрос на специалистов по поддержанию общественного порядка резко вырос, как и их рабочая нагрузка, пишет TF1. Как передаёт телеканал, в некоторых частях страны правоохранителям приходится с утра иметь дело с забастовщиками, а затем до позднего вечера обеспечивать порядок на демонстрациях. На помощь спецназовцам часто присылают обычных полицейских, но они хуже подготовлены к работе на массовых акциях и чаще прибегают к полицейскому насилию, отмечается в репортаже.

Это специалисты по поддержанию порядка: жандармы быстрого реагирования и спецназовцы. С начала первой демонстрации против пенсионной реформы они пользуются огромным спросом. Здесь, на топливном складе в Фосс-сюр-Мер, силы быстрого реагирования по утрам могут использоваться против забастовщиков, а со второй половины дня до позднего вечера отправляться в город, чтобы поддерживать порядок на демонстрации. Такой интенсивный ритм, по словам одного из полицейских, начинает сказываться на правоохранителях.

ПАТРИС МАРТЕН, референт профсоюза полицейских SGP-FO: Наш день длится очень долго. К примеру, вчера нам пришлось работать 13 или 14 часов. Сотрудники с определёнными специальностями работали больше 20 часов. Мы не знаем, что нас ждёт завтра. Это становится нашей повседневной жизнью, и это выматывает как морально, так и физически.

Вмешательства полиции становятся всё более частыми и всё более опасными. Вчера на демонстрации в Париже 14 полицейских и жандармов попали в больницу. Первая задача сил охраны правопорядка — обеспечивать порядок и безопасность демонстрантов, однако им регулярно приходится иметь дело с бандами погромщиков, которые выходят из колонны и образуют то, что у них называется «чёрным блоком».

Всю неделю полиции приходится вмешиваться в ситуацию и после окончания демонстраций. В больших городах небольшие группировки, в основном состоящие из молодёжи, собираются вместе и доставляют немало неприятностей правоохранительным органам.

ДАВИД ЛЕ БАР, генеральный секретарь Профсоюза комиссаров Национальной полиции: Это непросто из-за нескольких параметров. Во-первых, когда вы имеете дело с маленькими группами, количество мест, где нужно вмешательство полиции увеличивается. Второй параметр: не существует организатора, поэтому у вас нет собеседника, к которому вы могли бы обращаться или постараться наладить связь.

Сотрудники работают в стрессовых условиях, поэтому власти отправляют подкрепление — полицейских, подобных этим, которых можно узнать по голубым полоскам на шлемах. Они не так хорошо обучены поддержанию порядка, как спецназовцы или жандармы.

МАТЬЕ ЗАГРОДСКИЙ, специалист в области безопасности: Это не основная их специальность. Их основная специальность — обычная полицейская работа: патрулирование, поиск очевидных правонарушений, задержание. А поддержание порядка требует специфических навыков.

Эти менее подготовленные подразделения чаще, чем другие, получают обвинения в полицейском насилии. Здесь мы видим, как вчера они нападали и избивали протестующих, лежащих на земле, не проводя задержаний. Многие очевидцы сетуют на чрезмерное применение силы полицейскими с начала протестов. Генеральная инспекция национальной полиции открыла 11 дел по обвинениям в полицейском насилии.

Дата выхода в эфир 24 марта 2023 года.