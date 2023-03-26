Мнение: Крымские бабки Немцова
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Продолжаю публиковать короткие фрагменты моих стримов со смешными и/или поучительными историями. На этот раз – смешные пенсионерки, с которыми я имел довольно примечательный диалог в самый канун референдума в Крыму в марте 2014 года, по ходу моих социологических изысканий в плане существующих общественных настроений на этом чудном (тогда еще украинском) полуострове.
Полностью вся история – в самом начале моего Юбилейного Большого Стрима №50.
Источник: Размышления вольного социолога
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