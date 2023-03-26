Мнение: Крымские бабки Немцова

Продолжаю публиковать короткие фрагменты моих стримов со смешными и/или поучительными историями. На этот раз – смешные пенсионерки, с которыми я имел довольно примечательный диалог в самый канун референдума в Крыму в марте 2014 года, по ходу моих социологических изысканий в плане существующих общественных настроений на этом чудном (тогда еще украинском) полуострове.

Полностью вся история – в самом начале моего Юбилейного Большого Стрима №50.