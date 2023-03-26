 

France info – как летом, но в марте — в Испании тушат первый в году пожар из-за засухи

26.03.2023, 5:57, Новости дня
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На юге Испании пожарные борются с первым в году крупным пожаром, из-за которого эвакуировали 1500 человек, передаёт France info. Такие возгорания обычно характерны для лета, однако на этот раз засуха и жара привели к возгоранию уже в марте.

Юг Испании уничтожает сильнейший пожар, который по-прежнему не удаётся контролировать. Такой пожар характерен для лета, однако сейчас только март. Сгорело уже 3 тысячи гектар. С огнём борются примерно 500 пожарных и около 20 вертолётов, но для огромных масштабов возгорания это капля в море.

Пожар начался вчера около Валенсии, в городе Вильянуэва-де-Вивер. Огонь возник из-за сильного ветра и температуры, которая приближается к 35 градусам по Цельсию. Пламя перебралось через дороги и угрожает городам. Эвакуироваться уже пришлось 1500 людям.

ЖИТЕЛЬНИЦА ИСПАНИИ: Мы играли в домино, когда явилась национальная гвардия. Нам пришлось спасаться бегством (от огня. — ИноТВ).

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ИСПАНИИ: Наши дома, в принципе, не сгорели, но вся гористая местность вокруг горит. Пожарные стараются её потушить.

К первому крупному пожару в этом году привела засуха на юге Испании, которая продолжается уже несколько месяцев. В результате появляются пустынные пейзажи. Это озеро в Каталонии практически полностью испарилось. Церковь XI века, которая до этого находилась под водой, появилась вновь. Раньше можно было заметить только верх колокольни, а теперь виден её фундамент — впервые за более чем 60 лет.

Для сокращения расхода воды некоторым каталонцам уже пришлось подчиниться ограничениям. Вот уже много недель запрещено заполнять водой бассейны и мыть машины. 

Дата выхода в эфир 24 марта 2023 года.


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