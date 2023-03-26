Бальзам – да, помада – нет: на какие продукты для губ лучше не жалеть денег, а какие можно смело покупать и в масс-маркетах

Визажисты поделились секретами красоты и рассказали, стоит ли тратиться на дорогую брендовую косметику для ухода за губами. Самая деликатная часть тела в одних случаях требует дорогого ухода, а в других достаточно продуктов категории масс-маркета.

Бальзам для губ

На бальзаме специалисты настоятельно рекомендуют не экономить. Губы защищает слишком тонкий слой кожи. Под воздействием ветра, влаги, сухого воздуха, солнечных лучей и от недостатка витаминов они начинают трескаться. Ощущения не из приятных!

Потрескавшиеся, безжизненные, сухие губы некрасивы сами по себе. В стремлении замаскировать дефект модницы используют помаду и блеск для губ. Но проблема в том, что на шершавую кожу их проблематично нанести красивым ровным слоем.

Расходы на хороший брендовый бальзам окупаются жизненной силой и здоровым видом губ. А ведь именно этот орган тела считается в женщине наиболее привлекательным. Инвестиции в средства ухода за губами оправданы в долгосрочной перспективе. Презентабельный внешний вид полезен и на работе, и в отношениях.

Блеск для губ

Если губы здоровые, их украсит любой блеск, прошедший сертификацию на безопасность для здоровья. Не важно, выпущен ли он известным брендом с мировым именем, или является дешевым массовым продуктом.

По мнению косметологов, не обязательно разорять копилку ради эксклюзивной марки. У блеска простой состав. Эффект между дорогим и дешевым продуктом не сильно заметен. Существует множество достойных внимания торговых марок, которые обеспечат потрясающую игру света в рамках бюджета. Блеск для губ легко наносится, долго держится и придает губам тот мечтательный и росистый блеск, который так любим женщинами и мужчинами.

Хорошие продукты для губ не должны быть слишком жирными или густыми. Следует отдавать предпочтение маркам, обеспечивающим коже дополнительное увлажнение. Включенный в состав витамин Е поможет сохранить кожу увлажненной, мягкой и пышущей жизнью.

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Карандаш для губ

Молодые девушки из-за неопытности часто упускают из виду такой необходимый инструмент визажа, как подводка для губ. Специальный карандаш обязательно должен быть в женской косметичке рядом с помадой.

С помощью подводки можно откорректировать форму губ, сгладить их ассиметрию, заполнить общий цвет и обозначить четкие контуры. Более того, корректируя оттенки цвета, можно создать оптическую иллюзию более пухлых губ, не прибегая к уколам ботокса.

Знаменитый визажист Брайан Кантор поделился секретом: “Чтобы губы выглядели полными, используйте карандаш на один-два тона темнее, чем помада. Просто очертите им контуры, и вы поразитесь результату, достигнутому простейшими действиями”.

Чтобы не наносить подводку постоянно в течение дня, используйте водостойкий карандаш. Отдавайте предпочтение маркам с кремообразной консистенцией, которая легко ложится на кожу. Они выпускаются в разных цветах и придают губам потрясающий матовый оттенок. Хороший результат показывают как дорогие, так и доступные бренды.

Губная помада

Для многих помада – самый важный атрибут красоты. Можно не пользоваться тенями, тушью для ресниц, тональным кремом, аксессуарами. Но помада слишком сильно меняет образ женщины в лучшую сторону, чтобы от нее отказываться.

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Она подразделяется на разные классы по степени назначения. Повседневная, защитная, для работы, вечеринок, свидания. Естественно, в обычной жизни она должна быть практичной. С одной стороны не бросаться в глаза. С другой – улучшать образ. Для праздничного мероприятия или похода в клуб предпочтительнее яркие цвета. От класса зависит и стоимость.

Производители предлагают широкий ассортимент. Разумно иметь в косметичке как недорогие марки для повседневного использования, так и эксклюзивную помаду для особых случаев.

Исследование, опубликованное Гарвардским университетом, показало, что использование губной помады повышает уверенность в себе. Но для этого не обязательно пользоваться дорогими брендами. Если губы здоровые, на них идеально ляжет даже дешевая помада. Главное, чтобы цвет и текстура соответствовали выбранному вами образу.

Маска для губ

Обычно маски используют для ухода за кожей лица и волосами. Но в последние годы набирают популярность специальные средства для век и губ. Это более чем оправдано, ведь в этих частях тела слой дермы наиболее тонкий и уязвимый.

В соответствии с принципом бережного отношения к здоровью и красоте, вы не ошибетесь, если вложите деньги в высококачественную маску для губ. Она отшелушивает, увлажняет и питает кожу гораздо лучше других средств. В сочетании с бальзамом – это великолепный инструмент в области косметологии для продления молодости.

Врач Джоди Шейз поясняет: “Антиоксиданты в масках для губ помогают предотвратить преждевременные признаки старения, а также удерживают влагу. Меньше вероятность обветривания, что обеспечивает более гладкую текстуру кожи”.