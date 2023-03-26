Мнение: Оскар за фигу в кармане

Еще один фрагмент Юбилейного Стрима №50 – где я рассказываю свои впечатления о фильме, собравшем целую охапку “Оскаров” на последней церемонии в Штатах. Где фильм “Всё, везде и сразу” спрятал большую фигу в кармане в отношении “повесточки” и современного американского мейнстрима? Чем этот фильм обидел Грету Тунберг?!

Узнаем из маленького трёхминутного ролика.