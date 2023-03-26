 

Мнение: Оскар за фигу в кармане

26.03.2023, 4:50, Разное
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Еще один фрагмент Юбилейного Стрима №50 – где я рассказываю свои впечатления о фильме, собравшем целую охапку “Оскаров” на последней церемонии в Штатах. Где фильм “Всё, везде и сразу” спрятал большую фигу в кармане в отношении “повесточки” и современного американского мейнстрима? Чем этот фильм обидел Грету Тунберг?!

Узнаем из маленького трёхминутного ролика.

Источник: Размышления вольного социолога


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