SRF – Гутерреш призвал все страны мира бороться с нехваткой чистой воды

В ответ на призыв Антониу Гутерреша во время конференции ООН, посвящённой проблеме нехватки чистой воды в мире, было собрано почти 700 добровольных обязательств, пишет швейцарский телеканал SRF. Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что вся надежда человечества справиться с водным кризисом сейчас зависит от выбора нового совместного курса и активных действий всех государств и участников конференции.



AP

Конференция ООН в Нью-Йорке, посвящённая проблеме нехватки воды в мире, завершилась призывом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ко всем странам мира, пишет швейцарский телеканал SRF.

В целях борьбы с водным кризисом конференция собрала почти 700 добровольных обязательств — в том числе из Швейцарии.

По словам Антониу Гутерреша, вся надежда человечества зависит от выбора нового курса. «Она зависит от реализации направляющих комплексных и ориентированных на действия обязательств, принятых государствами-членами и другими участниками этой конференции», — подчеркнул он.

Гутерреш имел в виду многочисленные индивидуальные, необязательные меры и проекты, которые государства, неправительственные организации и частный сектор, среди прочих, обещали принять на конференции в течение последних двух дней.

Швейцария также присутствовала на Водной конференции ООН и взяла на себя добровольные обязательства, отмечает швейцарский телеканал. Федеральный департамент иностранных дел пишет, что одним из вопросов, стоящих на кону, является управление водными ресурсами: совместное и эффективное управление межнациональными водами важно для того, чтобы превратить воду, жизненно важный ресурс, в инструмент мира и сотрудничества.

«Это означает снижение давления на нашу водную систему», — продолжил Гутерриш. Необходимо также разработать альтернативные продовольственные системы, чтобы сократить неустойчивое использование воды в производстве продуктов питания и сельском хозяйстве, добавил он.

Для сокращения выбросов парниковых газов необходимо переплести водные, экосистемные и климатические стратегии — от устойчивой инфраструктуры, водопроводов и планов очистки сточных вод до системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях.

Как отмечает SRF, Водная конференция ООН работала со среды. Это была первая крупная встреча ООН с 1977 года, посвящённая исключительно воде. Организация Объединённых Наций забила тревогу перед лицом надвигающегося глобального водного кризиса: круговорот воды нарушен, экосистемы разрушены, грунтовые воды загрязнены.

Два миллиарда человек, каждый четвёртый житель планеты, не имеют достаточного доступа к чистой воде. И глобальная нехватка питьевой воды будет продолжать усугубляться, заключает швейцарский телеканал SRF.