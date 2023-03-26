 

Рецепты быстрых и вкусных завтраков без вреда для здоровья

26.03.2023, 4:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Народная мудрость гласит: завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу. В этом выражении безусловно есть рациональное зерно, ведь именно завтрак является для человека главным приемом пищи и насыщает его питательными веществами на весь день.

Приготовить вкусный и быстрый завтрак без вреда для здоровья и фигуры очень легко. Можно сделать, к примеру, хрустящие тосты с разнообразными добавками.

Приготовление займет всего несколько минут, а завтрак зарядит вас энергией на весь день. При этом это очень вкусно. Рекомендуется выбрать цельнозерновой хлеб.

Тост с сыром и яйцом

Такой завтрак богат витаминами и белком, вы будете полны жнергии и сыты очень долго. Тост можно дополнить огурцами или салатом.

Для приготовления необходимо вырезать серединку хлеба и обжарить края на сухой сковороде. В середину вбить яйцо и накрыть сыром. Сверху положите вырезанную мякоть хлеба. Обжарить с двух сторон.

Тост с бананами и творогом

Такой завтра подойдет для тех, кто любит сладкое, но не хочет навредить фигуре. Хлеб обжарьте на сухой сковороде с двух сторон, затем намажьте творогом, сверху выложите ломтики бананов и полейте медом. Сверху тост можно накрыть вторым куском хлеба.

Тост с авокадо и семгой или другой рыбой

Хлеб поджарить, сверху положить рыбу, кусочки авокадо и яйцо пашот или всмятку.

Тост с помидорами и моцареллой или адыгейским сыром

Хлеб поджарить, затем намазать его любым соусом по вкусу, сверху выложить сыр, кольца помидоров. Далее положить тосты в духовку на десять минут. При подаче украсить зеленью. Завтрак готов!

Тосты с консервированным тунцом

На тост положить кусочки тунца, можно смешать рыбу с творожным сыром. Добавьте зелень. Украсить свежим огурцом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11.20 / В РФ разработан новый способ получения наночастиц оксида никеля

11.01.21 / Пелоси назвала Трампа “служанкой Путина”

07.08.20 / Спасатели извлекли из развалившегося в Индии самолета почти всех пассажиров

22.11.21 / Талибы запретили афганским женщинам появляться в телевизионных драмах

06.01.21 / Шендерович: Россия – претендент на дарвиновскую премию за самую бессмысленную смерть. Политический пофигизм – лишь часть диагностики

02.08.20 / Кокорин рассказал об обидах на «Спартак»

29.06.20 / “Ростов” проявляет интерес к русскому шведу

04.07.20 / В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано девять новых случаев COVID-19

08.07.20 / Политолог – пандемия коронавируса ускорит изменения в соотношении сил в мире

11.05.21 / Медведчук с помощью Козака передал РФ государственную тайну о скрытых украинских войсках – СБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика