 

С юбкой, джинсами или брюками. Как стильно и элегантно носить кардиган

26.03.2023, 2:25, Разное
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Кардиган — любимый предмет гардероба француженок. Если вам импонирует эстетика французского стиля, то вы можете себе взять на заметку идеи о том, как и с чем лучше всего сочетать кардиган для создания красивых и эффектных образов.

С лоферами или балетками

Кардиган плюс джинсы — простая, но достаточно беспроигрышная комбинация в контексте уличного и повседневного стиля. Она также подходит для офиса и работы, если в организации не очень строгий дресс-код. Удлиненный кардиган прикрывает паховую зону, потому образы с этим изделием получаются не вызывающими, а элегантными. Добавьте лоферы или балетки — и у вас получится изысканный лук.

С джинсами

Если вам импонирует эстетика девяностых, тогда вы можете вдохновиться данным аутфитом. Речь идет о том, чтобы сочетать укороченный облегающий кардиган с джинсами. Сейчас в моде брюки с высокой посадкой. Но если вы можете похвастаться плоским животом, тогда рассмотрите вариант мешковатых джинсов с низкой посадкой. Создайте монохромный лук, сочетая синие джинсы и голубой кардиган.

С мини-юбкой

Стиль преппи отличается характерной особенностью: он копирует студенческие образы. Вспомните, как вы обычно одевались в институт или университет. Наверняка это были брюки или юбки с рубашками и свитерами (или вязаными жилетами).

Кардиган идеально вписывается в эстетику преппи. Сочетайте его с мини-юбкой и с рубашкой с отложным воротником. Из обуви очень подойдут туфли Мэри Джейн с белыми носками или с высокими гольфами. Дополните полуформальный молодежный лук аксессуаром в виде небольшой сумочки.

С брюками

Для создания домашнего и уютного образа сочетайте вязаный кардиган и брюки прямого кроя либо фасона по типу слоучей (когда штаны свободные в бедрах, но книзу сужаются). Создайте эффектный и современный монохромный лук, скомбинировав верх и низ одного цвета, но разных оттенков. Либо можно рассмотреть вариант тотал лука из одежды одного оттенка. Но тогда, чтобы образ не получился скучным, поиграйте на текстурах, подобрав верх и низ из разных материалов.

С мини-юбкой и балетками

Кто сказал, что кардиган должен быть однотонным? Почему бы для создания самобытного и оригинального образа не рассмотреть изделие с принтом? Например, с геометрическим (тем более, что такой узор по-прежнему в тренде). Посмотрите на фото в начале статьи и вдохновитесь аутфитом, состоящим из клетчатого кардигана, однотонной мини-юбки и балеток. В таком изысканном наряде вы будете выглядеть в точности как истинная француженка.


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