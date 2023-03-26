Соответствует возрасту и не является синонимом молодости: почему не стоит отказываться от мини-юбок после 50 лет

Мы часто слышим о том, что с возрастом рекомендуется отказываться от ношения тех или иных вещей. Например, жестко критикуются зрелые женщины, которые презентуют образы с мини-юбками. Считается, что якобы короткие юбки — это удел молодых девушек, в то время как дамам постарше нужно носить изделия макси или миди.

Однако сейчас многие стилисты призывают к тому, чтобы избавляться от концепции эйджизма. Они настаивают на том, что у каждой женщины есть свое чувство стиля и вкуса. Если у той или представительницы прекрасного пола сформировался определенный имидж, тогда зачем ей полностью менять гардероб с возрастом и начинать носить то, к чему она не привыкла? Нужно помнить о том, что одежда помогает выразить индивидуальность. В том заключается ее основное предназначение. Важно опираться на собственное видение и мнение при подборе нарядов.

Рассмотрим несколько аутфитов, подтверждающих тот факт, что женщины за 50 лет могут презентовать эффектные образы с мини-юбками.

Сочетание денима и кожи

Важно, чтобы и ваша фигура, и ваше мироощущение, имидж в целом соответствовали тому или иному наряду. Например, если в душе вы молоды и энергичны, непоседливы, любопытны, открыты для всего нового, ведете активный образ жизни и чувствуете в себе бунтарских дух, тогда почему бы не перенять в одежде байкерскую эстетику?

Для этого сочетайте короткую джинсовую куртку и кожаную косуху. Это универсальное беспроигрышное сочетание, которое всегда является актуальным. Хорошо, если лук дополнят такие важные элементы как прическа, например, Короткая стрижка создаст дерзкий и в то же время моложавый образ.

В романтичном стиле

Если по характеру вы полная противоположность бунтарке, описанной выше, тогда сделайте ставку на романтичность, женственность, элегантность. Сочетайте юбку с растительным принтом с оборками и блузу с рюшами. Не бойтесь брать цветастую юбку: наоборот, с возрастом не нужно бояться добавлять красок в свои луки. Просто нейтральная и однотонная одежда — это скучно.

Также не останавливайтесь исключительно на нестареющей классике. Вместо юбки-«карандаш» рассмотрите изделие оригинального фасона: например, с асимметричным подолом.

Юбка с леггинсами

Почему критикуют короткие юбки на женщинах за 50 лет? Потому что якобы с возрастом ни к чему так сильно обнажать ноги. Если вас тоже смущает этот момент, тогда под низ надевайте леггинсы. Это смотрится современно и стильно. Альтернативный вариант — плотные непрозрачные колготы. Если они черного цвета, тогда будут вас заметно стройнить. Вы можете создать эффектный образ тотал блэк из одежды черного цвета.

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С пиджаками и блейзерами

Хорошее сочетание получается при комбинировании удлиненного блейзера или пиджака оверсайз и короткой юбкой. По желанию вы можете создать комплект из изделий одинакового цвета. Однако лучше всего сочетать вещи разных оттенков. Например, очень освежает образ в целом персиковый пиджак. К нему подойдет красная юбка. Белая блуза станет логичным дополнением.

Можно рассмотреть наряд из тех же изделий, но других, более холодных оттенков. Например, бледно-голубой пиджак хорошо смотрится с серо-коричневой юбкой и пудровой водолазкой.

Юбки с высокой посадкой

От чего с возрастом точно лучше отказаться — так это от мини-юбки с очень низкой посадкой, которая больше напоминает набедренную повязку. Такое изделие уже никак не интегрируешь в офисно-деловой лук и не составишь с ней элегантный и женственный образ.

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Чего не скажешь о мини-юбках с высокой посадкой. В них вы будете выглядеть стройнее, подтянете живот и сможете создать красивые изысканные образы. Чтобы луки получились современными, рассмотрите юбки оригинального кроя или дизайна. Например, с вертикальным рядом пуговицы спереди. Юбка на запах из кожи — хороший вариант как для создания наряда в стиле офисный кэжуал. Такое изделие хорошо сочетается с классической традиционной блузой или рубашкой.

С высокими сапогами и курткой

Если вас смущает проблема открытых ног, а сочетание с леггинсами вам не импонирует, тогда рассмотрите этот вариант. Суть заключается в том, чтобы скомбинировать мини-юбку с непрозрачными колготами и с высокими ботинками с широким голенищем. В данном случае в качестве верхней одежды можно использовать не пальто и тренч, а куртку (можно стеганую или утепленную на меху). У вас получится стильный молодежный образ.

А вот обуви на каблуках классического дизайна лучше избегать. Иначе образ получится старомодным. Лучше сочетайте мини-юбки с более брутальной обувью, чтобы лук не получался слишком откровенным.

Вместо заключения

Как мы видим, мини-юбка не является синонимом молодости. При выборе такого изделия, безусловно, нужно ориентироваться на возраст, однако не загонять себе в рамки и шаблоны, которые навязывает общество. Если фигура позволяет вам продемонстрировать стройные ноги, тогда незачем отказывать себе в удовольствии ношения коротких юбок.