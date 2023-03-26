France 3 – невозможно терпеть — парижане нанимают частников для уборки улиц от мусора

В некоторых кварталах Парижа по тротуарам сложно пройти из-за скопления мусора, который воняет и привлекает крыс, передаёт France 3. Некоторые местные жители и гостиницы нанимают за свои деньги частные фирмы, которые вывозят отходы и убирают улицы.

На некоторых парижских улицах отходов скопилось так много, что они не дают пройти пешеходам, а двери практически исчезают за рядом мусорных баков. Мусор мешает местным жителям, которым всё сложнее терпеть сложившуюся ситуацию.

ПАРИЖАНКА: Он всем мешает. Думаете, приятно видеть такое?

ДРУГАЯ ПАРИЖАНКА: Вокруг снуют мыши, крысы, воняет. Мы больше не можем открывать окна для проветривания. Ничего не можем.

Некоторые решили, что дальше так продолжаться не может, и вызвали частных уборщиков. Этот житель XVI округа убедил соседей разделить расходы.

ФРЕДЕРИК ШЁВАЛЬЕ, житель XVI округа Парижа: За уборку квадратного метра надо заплатить 20 евро, так что я обратился к разным квартиросъёмщикам в нашем доме по группе в WhatsApp, где все мы состоим. Конечно, они согласились, и благодаря этому мы смогли быстро решить проблему и избавиться от отходов — по крайней мере на некоторое время.

В этой гостинице тоже приняли решение обратиться в частную компанию, опасаясь, что постояльцы уедут из самых грязных кварталов.

МАРИНА ГОЙЕНЕШ, управляющая гостиницы Le Metropolitan: Так было спустя три дня после объявления о забастовке. Для нас также важно показать, что мы заботимся о гигиене и о территории вокруг гостиницы.

В ответ на критику со стороны некоторых жителей администрация Парижа, заявившая о солидарности с протестным движением, заверила, что не несёт никакой ответственности за сложившуюся ситуацию.

ЭММАНУЭЛЬ ГРЕГУАР, первый заместитель мэрии Парижа: Из-за забастовки, остановки работы мусоросжигательных заводов и так далее мы не можем совершить невозможное.

С сегодняшнего утра вновь заработали два мусоросжигательных завода, куда везут отходы из столицы, работников третьего заставили выйти на работу. Однако из-за продолжающейся забастовки мусорщиков на сегодняшний вечер в Париже по-прежнему остаются 10 тысяч тонн отходов.

Дата выхода в эфир 24 марта 2023 года.