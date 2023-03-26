Мнение: Время пиратов?

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал скачивать и распространять пиратские копии западной интеллектуальной продукции в интернете, что бы ушедшие с российского рынка компании обанкротились.

Медведев не сказал ничего нового. Он еще в январе призывал принять правила использования их интеллектуальной собственности без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения.

Дословно: «Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На все: от кинофильмов до промышленного софта».

Медведева поддержал Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Мы же имеем дело с пиратами — те, кто нас ограбил; те, кто захватил наши активы, украл наши активы … Фраза “пиратский контент” уже под другим соусом должна восприниматься».

Мне вот что интересно. А если «пиратство» понравится и войдет в привычку? И «пираты» начнут массово копировать и распространять не только западную интеллектуальную собственность? Но и отечественную?

РАО (Российское авторское общество), ВОИС («Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности») и РСП (Российский союз правообладателей) можно будет распустить?

Картинка отсюда

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