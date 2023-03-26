Блеск для губ, вдохновленный феями, и необычные оттенки помады: делаем готический макияж в стиле «Сказочный гранж»

На волне возрождающейся популярности стиля гранж и готики в моду входит новый тренд в сфере моды и красоты. Речь идет о сказочном гранже. Это эстетика, вдохновленная сказочным миром эльфов, гномов. В образа присутствует некая мрачность — это от готики.

Чтобы сделать макияж в трендовом стиле, возьмите на вооружение следующие идеи для вдохновения.

Темная и светлая подводка

Готика — это тьма, сказка — это свет. Почему бы не совместить эти два элемента в контексте одного макияжа? Используйте светлую подводку для того, чтобы провести нижние внутренние стрелки. Благодаря этому ваши глаза будут казаться больше.

Чтобы сделать взгляд более выразительным, нарисуйте черной подводкой по линии роста ресниц на верхних веках стрелки. Кончики стрелок пусть устремляются вверх, чтобы получилась форма «кошачьего глаза». Так ваш взгляд станет более выразительным. Используйте удлиняющую тушь для ресниц: можно не черного, а белого или голубого цвета.

Необычные оттенки помады

Откажитесь от нюдовых оттенков губной помады в пользу готических оттенков. Речь идет о черном, синем, зеленом, сером цветах. Учтите, что при использовании подобных оттенков ваши губы будут казаться меньше. Увеличивать визуально их объем за счет блеска не стоит. В конце концов, вам не нужно создавать гламурный образ. Если хотите ощутить готическую феерию, отклонитесь от «няшности» в образе.

Яркие тени для век

Необычные и яркие цвета теней для век также разрешается делать в макияже «сказочный гранж». Например, вы можете нанести на верхнее подвижное веко зеленые, синие, фиолетовые тени. Пускай они будут матовыми, а не перламутровыми.

Черный карандаш уместно совмещать при использовании ярких теней холодных оттенков. Вы можете подвести черным карандашом глаза по линию роста ресниц: как это показано на главном фото в начале статьи слева.

Глянцевые губы

Есть и другой способ сделать макияж в стиле сказочный гранж. Здесь за основу берется образ роковой женщины-вамп, соблазнительницы и обольстительницы. Акцент в первую очередь делается на губах: они должны быть яркими и сочными. Вы можете использовать алую губную помаду. Разрешается очертить контуры губ карандашом. В завершении покройте губы поверх помады блеском: тогда появятся тот самый необходимый «сочный эффект».

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Что касается макияжа глаз, то здесь можно обойтись без теней для век. Просто наклейте ресницы, чтобы сделать лук более драматичным. Вы также можете нарастить ресницы.

Длинные ресницы

Сказочный гранд предполагает создание кукольного и не совсем естественного образа. С этой целью, как было сказано выше, подойдут неестественно длинные ресницы, которые можно наклеить самостоятельно либо же нарастить у мастера.

Но если хотите обойтись без накладных ресниц, тогда можете воспользоваться следующим лайфхаком. Нанесите один слой туши с эффектом удлинения, а затем сверху слой туши, придающей объема. Можно изменить очередность нанесения косметики. В результате у вас получатся очень длинные и пышные ресницы. Вы также можете использовать не черную тушь, а тушь любого другого цвета. Желательно яркого: например, синего, голубого, белого, серебристого и т. д.

Румяна и хайлайтер

Если вам хочется предстать в образе нежной, романтичной сказочной феи, тогда используйте для создания макияжа румяна и хайлайтер. С помощью румян создайте такой эффект, будто вы только что пришли домой с мороза. Используйте хайлайтер, чтобы на отдельных участках появился блеск (например, на переносице, подбородке и т. д.). Вдохновляйтесь фото в начале статьи справа.

В данном случае не страшно, если румяна будут очень яркими. В конце концов, цель заключается в том, чтобы создать сказочный образ. Без помады можно и вовсе обойтись, как и без теней для век.