Правило третей, слои и сочетание удобного с нарядным: как научиться подбирать комфортную одежду для любого случая, не теряя стиля и красоты

Вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько бы вам стало комфортнее, если вы везде могли носить любимый свитер и джинсы? Однако индустрия моды известна тем, что нередко нам приходится жертвовать удобством в пользу эффектных образов. Например, носить неудобную обувь или одежду.

Хорошая новость заключается в том, что фэшн-индустрия стала меняться после пандемии. Люди пересмотрели свой подход к созданию луков. Удобство и комфорт — вот, что постепенно выходит на первый план. Все больше модниц отказываются от ношения неудобных вещей, поскольку заботятся о своем комфорте и здоровье.

В то же время важно найти тот оптимальный баланс, чтобы наряды оставались удобными, но при этом были красивыми, стильными и привлекательными. Как то сделать и возможно ли отыскать ту самую «золотую середину»: Оказывается, что да. Учимся подбирать одежду на все случаи жизни, следуя простым рекомендациям.

Правило третей

Чтобы наряд не выглядел старомодным, визуально ни в коем случае не делите силуэт ровно напополам. Так чаще всего происходит, когда мы надеваем джинсы и футболку, которая заканчивается на бедрах. Чтобы исправить ситуацию, наденьте джинсы с высокой посадкой, заправьте внутрь футболку. Вместо кроссовок наденьте высокие ботинки. Либо же на футболку набросьте жакет или куртку. И вот уже получается, что силуэт делится не напополам, а на три части. В итоге вы выглядите стильно и современно. Притом ваш наряд удобен.

Или еще один пример: аутфит, представленный в начале этого раздела. Здесь тоже соблюдается правило третей. Мы видим, что силуэт делится на три части с помощью высокой обуви, штанов с высокой посадки и укороченной толстовки с капюшоном.

Многослойность

Оптимизируйте многослойность для создания красивых и современных нарядов. Правило «меньше — лучше» далеко не всегда действует. Гораздо самобытнее получаются образы, включающие в себя одежду из разных материалов, причем где вещей надевается сразу несколько штук.

К примеру, вместо одного свитера вы можете надеть майку из хлопка, рубашку из флиса на пуговицах и куртку из денима. В итоге получаете удобный наряд для повседневной носки. По такому принципу создавайте любые образы в разных стилях.

Смешивание текстур

Игра на контрастах — эффективный способ для создания и презентации стильных образов. Например, неожиданным решением будет надеть атласное платье под вязаный кардиган. Однако в результате вы получите удобный и стильный лук. Брюки из льна прямого кроя и меховой жилет с этническим принтом — тоже хорошая идея для лука в стиле кэжуал. Единственный нюанс: избегайте того, чтобы в образе было слишком много противоречий, дабы не получилась полная безвкусица. Метод смешения больше подходит для тех модниц, которые приблизительно знают, как экспериментировать с вещами разной фактуры.

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Удобная обувь

Раньше сложно было представить, как можно было обойтись без обуви на каблуках при сочетании с платьем или с юбкой. Сегодня мы уже совершили прорыв, когда стали носить кроссовки или кеды с нарядными вещами. Такого же принципа продолжайте придерживаться вы. Помните, что красивая обувь не обязательно должна быть на каблуках. Например, те же балетки на низком ходу составят прекрасную пару нарядному платью. И вы будете чувствовать себя максимально комфортно.

Рекомендуется придерживаться простого правила: надевайте темную обувь с темными вещами, светлую со светлыми, а обувь с принтом с однотонной одеждой. Инвестируйте в приобретение обуви черного и телесного цвета, поскольку она подходит к вещам любых оттенков. В то же время в наличии должны быть хоть одна яркая пара обуви для преображения скучных образов.

Сочетание удобного с нарядным

Этот лайфхак не составит труда применить даже неопытным в плане комбинирования вещей модницам. Суть заключается в том, чтобы включать в один лук удобные и нарядные вещи. Разберем на простом примере. Вы надеваете шелковую юбку-«карандаш», остроносые туфли на каблуках. По идее в качестве верха должна быть блуза. А вы поступаете иначе и надеваете удобный любимый свитер. И вот у вас получается презентовать красивый, стильный образ.

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Или другой вариант. Надеть толстовку с капюшоном, леггинсы и кроссовки, дополнив наряд не бомбером, а строгим удлиненным блейзером оверсайз.

Аксессуары

Чтобы сделать любой лук стильным и современным, используйте аксессуары. Вы увидите, как преобразятся ваши наряды. Например, вы можете заменить кроссовки на туфли-лодочки, надев их с джинсами и с футболкой.

Придайте нотку неформальности надев бейсболку под офисно-деловой лук с блейзером и классическими брюками прямого кроя. Простой способ дополнить банальный лук в повседневном стиле — это надеть кроссовки в стиле ретро, тренч, футболку и брюки нейтрального оттенка.

Спортивный стиль плюс формальная одежда

Сегодня одежда в спортивном стиле все чаще используется для создания официальных, деловых луков. Например, вы подбираете свитер или толстовку точно в тон к штанам на эластичной резинке. Если хотите, можете использовать уже готовый аналогичный комплект. Далее вы надеваете пиджак оверсайз либо же женственное стильное пальто (а если хотите, то и тренч). В итоге вы в удобной одежде, не стесняющей движений. В то же время образ относительно формальный.

Главное правило заключается в том, чтобы в контексте такого способа смешения вещей использовать одежду в спортивном стиле нейтральных и желательно пастельных оттенков. Неуместны будут надписи и принты. Придерживайтесь минимализма.

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Юбка макси

Это изделие точно должно быть в гардеробе у каждой модницы, поскольку является универсальным. С ним можно создавать красивые образы. А самое главное, что вам будет максимально удобно в нарядах с юбкой макси. Например, в офис вы можете сочетать длинную юбку с укороченным шерстяным свитером. Для создания лука в стиле кэжуал набросьте на плечи куртку из денима, а под низ наденьте кроп-топ или майку. Чтобы сделать силуэт более женственным, подчеркните талию с помощью широкого поясного ремня.

Кожаная куртка

Кожаные куртки, как и юбки макси, должны быть в гардеробе каждой модницы. Из преимущество заключается в универсальности и в возможности создать стильные образы. Кожаная куртка отлично смотрится с сарафаном или с юбкой миди или макси длины. Та верхняя одежда также дополнит ансамбль из шортов и майки, либо из рубашки и классических брюк прямого кроя.

Монохром и тотал лук

Если вы опасаетесь экспериментировать с миксом вещей разных цветов и стилей, тогда возьмите на вооружение данную идею. Создавайте монохромные образы с помощью вещей разных оттенков, но одного цвета. Например, в контексте одного наряда вы можете использовать вещи разных оттенков фиолетового: от насыщенного темного до осветленного.

Также можете создавать тотал луки. Например, полностью из вещей черного или белого цвета. Суть заключается в том, что монохромы и тотал луки — то то, что однозначно помогает сделать наряд стильным. А какие именно вещи вы используете, уже является второстепенным.

Макияж

Возможно, вы будете удивлены, но любой образ можно преобразить с помощью красивого макияжа. Неважно, какая на вас одежда, но если у вас аккуратный мейк-ап, который подчеркивает ваши достоинства и скрывает недостатки, то автоматически у вас получается образ дорогой женщины. И совершенно неважно, стоите ли вы в леггинсах и футболке, либо же в бальном платье.