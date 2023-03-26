«У нас все хорошо, а что у вас — дело ваше»

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О чем на самом деле сказал и не сказал премьер-министр в Госдуме.
Отчет премьер-министра РФ Мишустина в Госдуме РФ о работе правительства за 2022 год. Фото: Анна Исакова / ТАСС
Решающие факторы
Свой доклад в Государственной думе премьер-министр Михаил Мишустин начал с краткого, но впечатляющего обзора ограничительных мер в отношении экономики РФ, а потом сразу перешел к главному — результатам работы правительства.
«Еще прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли. Да, это было непросто. Спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным».
Причины такой устойчивости премьер, отдадим ему должное, назвал совершенно откровенно. Первая — это бюджетные деньги. «Только прямая поддержка за счет бюджета и Фонда национального благосостояния составила около 1,5 трлн рублей.
По различным программам льготного кредитования компаний — еще почти 4 трлн, и это не считая поручительств ВЭБ.РФ примерно на 1 трлн. Также провели реструктуризацию займов по плавающим ставкам и по программам Банка РФ на сумму порядка 6 трлн рублей.
Дополнительно помогали оборотными средствами, прежде всего за счет линейки льготных кредитных программ. Системообразующим компаниям в промышленности, АПК, на транспорте, в энергетике, в сфере информационных технологий выдано более чем 1,5 трлн рублей», — озвучил премьер размер бюджетной поддержки.
Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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Источник: Новая газета
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