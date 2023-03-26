 

Никифоров день: приметы и традиции 26 марта

26.03.2023, 0:00, Новости дня
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В воскресенье, 26 марта, православные верующие вспоминают о Никифоре Исповеднике, который жил во второй половине VIII века в Константинополе (ныне Стамбул). Он был царским советником при императоре Льве IV. А когда монарший трон занимал Константин VI, Никифор защищал почитание икон на
втором Никейском Вселенском соборе. В 806 году будущий святой стал патриархом. При Льве V Никифор впал в немилость. Из-за отказа беседовать с еретиками о вере он был отлучен от церкви. Проведя 13 лет в изгнании, Никифор Исповедник скончался. 26 марта – день памяти святого, а в народе этот праздник стали называть Никифоровым днем.

Традиции

В этот день ходили на рыбалку и рассчитывали на большой улов. Также молились Никифору и просили его о выздоровлении. Не забывали и про водные процедуры, которые, как верили предки, положительно влияют на самочувствие, особенно в этот праздник. А если помыть водой пол 26 марта, то никто из домочадцев не заболеет на протяжении всего года.

Что нельзя делать 26 марта

Тот, кто поссорится в Никифоров день, не сможет помириться, верили предки. Так что следует быть более сдержанным в этот день. Беда может случиться, если заняться рубкой дров. Нельзя брать в руки острые предметы из-за высокого риска возникновения порезов и панических атак.

Приметы

В этот праздник обращали внимание на птиц. Если зяблики вернулись на Никифоров день, значит, летом хорошей погоды ждать не стоит. А если с юга прилетели гуси, то летом можно будет насладиться отличной погодой.


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